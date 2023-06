Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, ad Alatri 500mila euro per la valorizzazione di Piazza Pietro Rosa e Piazza Luigi Pietrobono.

Un ringraziamento a Pasquale Ciacciarelli per il grande supporto ricevuto nel raggiungimento di questo traguardo

Con la firma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avvenuta in data 8 giugno 2023, e la successiva registrazione alla Corte dei Conti in data 13 giugno 2023, è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi con la preparazione del Giubileo del 2025.

Alatri risulta beneficiaria di un finanziamento di 500.000 euro per due importanti interventi di riqualificazione che riguarderanno piazza Pietro Rosa e piazza Luigi Pietrobono entrambe nel centro storico di Alatri, in prossimità dell’Acropoli.

Il progetto si colloca nell’ambito di un miglioramento di aree a ridosso della cinta di mura poligonali, a maggiore emergenza archeologica e affluenza religiosa della cittadina e sicuramente oggetto di circolazione turistica.

Dopo la fase preliminare di indagine e studio si passerà alla fase operativa che riguarderà le pavimentazioni, gli impianti, il recupero di eventuali elementi esistenti, la valorizzazione delle aree con nuovi arredi.

Un ulteriore passo in avanti in materia di Lavori Pubblici. L’Assessore al ramo, Roberto Addesse ha commentato: “Con immensa soddisfazione comunico che la nostra amministrazione è risultata beneficiaria di un finanziamento nell’ambito dei progetti legati alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 per un importo di 500mila euro. Data la specificità e le caratteristiche del finanziamento abbiamo pensato alla riqualificazione di due piazze adiacenti l’Acropoli ovvero Piazza Pietro Rosa e Piazza Luigi Pietrobono, luoghi oggetto di una importante circolazione turistica. I lavori consisteranno nella realizzazione di nuova pavimentazione in cubetti di pietra oltre alla posa di nuovi arredi. Voglio rivolgere un particolare ringraziamento all’amico Pasquale Ciacciarelli per il grande supporto ricevuto nel raggiungimento di questo traguardo“.

Il sindaco Maurizio Cianfrocca:” Mi unisco alla grande soddisfazione per questa bella possibilità di riqualificare due aree del centro storico di rilevanza, bellezza e importanza storica. Insieme all’opera di restauro del Portico di Betilieno Varo riusciremo a restituire ad Alatri, ai cittadini e ai tanti visitatori dei tesori unici nel cuore della città. Un sentito grazie all’Assessore Pasquale Ciacciarelli per il sostegno in questo progetto“.

COMUNICATO STAMPA