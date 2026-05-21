Alatri – ” 5^ 𝐄𝐒𝐏𝐎𝐒𝐈𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐂𝐈𝐍𝐎𝐅𝐈𝐋𝐀 𝐀𝐌𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀𝐋𝐄 ” – aperte le iscrizioni

Eccoci qui… ci siamo! Torna anche quest’anno l’Expo Cinofila! Passione, energia e amici a quattro zampe pronti a conquistare tutti 🐶✨

” 5^ 𝐄𝐒𝐏𝐎𝐒𝐈𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐂𝐈𝐍𝐎𝐅𝐈𝐋𝐀 𝐀𝐌𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀𝐋𝐄 ”

📅 Domenica 28 Giugno

📍 Località Alatri (FR) – Via Vicero

Su Maps: 📍 Esposizione Cinofila

Evento aperto a tutte le razze e meticci, con e senza pedigree 🐾

🐕 Programmazione gare:

* Diviso tra razze (ognuno gareggia con la propria razza specifica)

* Meticci

* Baby Handler

* Speciale Pastore Tedesco

🏆 BEST IN SHOW

🎁 Premiazioni 1°, 2°, 3° posto:

Smart TV 32”, smartwatch, cuffie JBL, sacchi di crocchette e tanto altro!

🎒 A tutti i partecipanti verrà consegnata una borsa gadget

Una giornata da vivere insieme ai nostri amici a 4 zampe 🐶💚

📞 Per info e prenotazioni:

IVAN: 339 5450756

FABIANO: 349 3455484

𝐎𝐬𝐩𝐢𝐭𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚!

A partire dalle ore 𝟏𝟒:𝟎𝟎, 𝐀𝐈𝐒𝐌 “Associazione Italiana Sclerosi Multipla” sarà presente con il laboratorio interattivo “𝐒𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐦𝐢 𝐒𝐞𝐧𝐭𝐨”. Un’occasione unica per comprendere da vicino le difficoltà quotidiane di chi vive con la sclerosi multipla.

Non perdere questa opportunità di sensibilizzazione e supporto!

Ma non finisce qui! Ci sarà anche tanto divertimento per i più piccoli con 𝐆𝐢𝐨𝐜𝐡𝐢 e 𝐆𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢! 👨‍👧‍👦

Unisciti a noi per una giornata di solidarietà, sensibilizzazione e divertimento per tutta la famiglia! 💚