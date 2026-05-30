Alatri 2027, Caponera lancia Coletta: l’ex magistrato accende la corsa al Comune

La corsa alle elezioni comunali di Alatri del 2027 inizia a entrare nel vivo e registra un passaggio politico destinato a far discutere. L’ex magistrato Adolfo Coletta incassa infatti il sostegno ufficiale di alcuni esponenti della formazione civica “Programma Alatri”, guidata dall’ex amministratore Pasquale Caponera, che ha deciso di sponsorizzarne la candidatura a sindaco.

Un endorsement che rappresenta il primo vero tassello nella costruzione di una possibile coalizione civica e moderata alternativa agli attuali schieramenti tradizionali. Coletta, figura conosciuta in città per il suo percorso professionale nella magistratura, viene indicato come il profilo in grado di aggregare sensibilità diverse e attrarre consenso anche al di fuori dei confini dei partiti.

Secondo quanto emerge, attorno alla candidatura dell’ex magistrato starebbero iniziando a muoversi diversi soggetti politici e amministrativi del territorio, compresi esponenti provenienti dall’area del centrodestra. L’obiettivo sarebbe quello di costruire un progetto ampio, capace di superare le tradizionali divisioni e presentarsi come una proposta di governo credibile per la città.

Coletta non nasconde l’entusiasmo per il sostegno ricevuto e sottolinea come il progetto stia raccogliendo adesioni e interesse tra i cittadini. «Siamo convinti della bontà della candidatura e dell’ex magistrato», viene ribadito dai promotori dell’iniziativa, che vedono nella sua figura esperienza, competenza e autorevolezza.

Nel panorama politico alatrense, ancora lontano dalle scadenze elettorali ma già attraversato da manovre e posizionamenti, l’ingresso di Coletta nel dibattito pubblico potrebbe accelerare la formazione di nuove alleanze. Restano da capire le mosse delle altre forze politiche e se attorno alla sua candidatura si riuscirà davvero a costruire quella convergenza che i sostenitori ritengono possibile.

Per ora una certezza c’è: ad Alatri la partita per il 2027 è ufficialmente cominciata e il nome di Adolfo Coletta si candida a essere uno dei protagonisti della sfida.