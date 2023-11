Alatri – 20° anniversario della “Strage di Nassiriya” – inaugurazione di una stele commemorativa in onore dei Caduti

Domenica 12 novembre alle ore 10:00 in occasione del XX anniversario della Strage di Nassiriya, giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, in Largo Caduti di Nassiriya ad Alatri, si terrà una cerimonia commemorativa in onore di tutte le vittime dell’atroce atto terroristico contro le forze armate italiane partecipanti alla missione militare denominata “Operazione Antica Babilonia. A Nassiriya, il 12 novembre, persero la vita 19 nostri connazionali, dodici Carabinieri, cinque militari dell’Esercito, due civili. L’Amministrazione Cianfrocca ha ritenuto giusto e doveroso celebrare questa ricorrenza dedicando una stele commemorativa ai Caduti, il monumento verrà inaugurato e benedetto durante la cerimonia che vedrà la partecipazione di autorità civili e militari. “E’ un doveroso tributo – dice il sindaco Maurizio Cianfrocca – alle vittime di un atto terroristico ignobile compiuto contro uomini, militari e non, impegnati in una missione di Pace, in prima linea per garantire, fino all’estremo sacrificio, la sicurezza e il rispetto dei diritti umani in contesti difficili. Questo monumento, nel periodo particolare che il mondo sta vivendo sia anche un monito contro qualsiasi guerra “

comunicato stampa