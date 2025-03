Al via nuovi servizi di istruzione per adulti

Cisterna di Latina – Sono state avviate sabato 15 marzo, nelle aule di Palazzo Caetani, le attività previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.4: Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto della dispersione scolastica finanziato dall’Unione europea – Next generation EU gestite dal CPIA 9 Latina.

Con questa ulteriore offerta, che si va ad aggiungere ai corsi di lingua italiana per stranieri e al percorso di scuola secondaria di primo grado attivato a Palazzo Caetani presso l’Aula Agorà, si potenziano i servizi di istruzione rivolti agli adulti, attivati nella nostra città grazie alla collaborazione tra il Comune di Cisterna di Latina e il CPIA 9 Latina.

Le attività didattiche proposte dal CPIA 9 Latina ai cittadini di Cisterna hanno finora riscosso un successo che va decisamente oltre le aspettative, sia per quanto riguarda i corsi di italiano L2, che per il percorso finalizzato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado che ha registrato, per l’anno scolastico in corso, 16 nuove iscrizioni.

Proprio l’elevato numero di adesioni ai percorsi proposti ha fatto scegliere la nostra sede formativa per l’attivazione dei Percorsi “Divari” finalizzati a promuovere, attraverso l’organizzazione di lezioni in presenza al di fuori dell’orario scolastico ordinario, il superamento di eventuali difficoltà rilevate nella didattica d’aula e un maggiore approfondimento dei contenuti presentati nel corso delle lezioni pomeridiane.

Grazie al percorso proposto, presso l’Aula Agorà sarà dunque possibile offrire l’opportunità di raggiungere gli obiettivi formativi prefissati anche agli studenti e alle studentesse meno avvezzi allo studio e alla didattica on line prevista per l’aula Agorà, collegata tramite video alla sede di Aprilia del CPIA 9.

Qualunque cittadino o cittadina maggiore di 16 anni d’età, sia italiano che straniero, può fare richiesta di iscrizione ai percorsi didattici attivati dal CPIA 9 Latina.

Gli interessati possono rivolgersi, per informazioni e supporto nell’iscrizione, allo Sportello Informagiovani-C.O.L. in Corso della Repubblica n.186 (Palazzo comunale vecchio) – 1° piano.

Gli orari di apertura al pubblico dell’Informagiovani-C.O.L. sono i seguenti:

– martedì e giovedì: 10:00 – 13:00 e 15:00 – 16:30;

– mercoledì e venerdì: 10:00 – 13:00

Per richiedere un appuntamento, chiamare il numero 0696834221 o inviare un’email a informagiovani@comune.cisterna.latina.it