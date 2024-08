Al via la XII edizione di Sognando le stelle: Dargen D’Amico ad Arce

Il paese si prepara ad accogliere i grandi concerti di “Sognando le stelle…”. Partirà domani, giovedì 8 agosto, ad Arce, in piazza Sant’Eleuterio, la dodicesima edizione della kermesse organizzata dall’Associazione Culturale Sant’Agostino, dal Comune di Arce – Assessorato alla Cultura e Turismo, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Frosinone e della XV Comunità Montana Valle del Liri.

Si tratta di uno degli appuntamenti estivi più attesi del Centro Italia che ogni anno catalizza decine di migliaia di spettatori nel piccolo paese della media Valle del Liri. Confermata la location del 2023, la manifestazione si terrà nella piazza dove si trova il Santuario del protettore di Arce, Sant’Eleuterio, a pochi passi dall’antica Torre del Pedaggio e al confine con il Comune di Fontana Liri.

Quattro le serate previste, tutte completamente gratuite, proposte dal direttore artistico Patrizio Esposito che quest’anno è riuscito a comporre un cast artistico ancora più importante delle precedenti edizioni. Giovedì 8 aprirà la serie di concerti un cantautore straordinario come Fausto Leali. Venerdì 9 sarà la volta di Daniele De Martino, cantante neomelodico siciliano arrivato al grande successo grazie alle milioni di visualizzazioni che le sue canzoni hanno raccolto su YouTube. Sabato 10, spazio ad uno degli eventi più in voga dell’estate 2024: Top 80-90-2000! Si tratta di un favoloso evento-spettacolo che celebra l’indimenticabile musica dance degli anni ottanta, novanta e duemila. Domenica 11, serata clou, con Dargen D’Amico. È l’ospite d’eccezione. Il rapper, cantautore, produttore discografico e disc jockey presenterà dal vivo il suo ultimo capolavoro, l’album Ciao America, contenente i singoli Pelle d’oca e Onda alta, quest’ultimo presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo.

«Ormai mancano pochi giorni al via della dodicesima edizione di Sognando le Stelle» Ha detto il patron Esposito. «Quest’anno più che mai – ha aggiunto il presidente dell’Associazione Culturale “Sant’Agostino”- abbiamo lavorato senza sosta per offrire una manifestazione di altissimo livello, con un cast strepitoso che abbraccia un pubblico vastissimo: dai teenager alle persone più attempate ma comunque amanti della buona musica. Mi piace ricordare che la manifestazione è stata fondata nel 2004 e nasce con l’intento di dare ossigeno e impulso vitale all’economia turistica locale, promuovendo le attività del territorio assieme alla numerose bellezze. Durante questi anni l’Associazione è stata protagonista dell’organizzazione di eventi unici tipo: giochi popolari, sagre di tradizioni antichissime, concerti di musica leggera e classica – con artisti (cantanti, comici) del panorama nazionale come Renzo Arbore, Clementino, Ivana Spagna, Cugini di Campagna, Ricchi e Poveri, Tony Esposito, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Enzo Salvi, Martufello, Alvaro Vitali, Emanuela Aureli, A. Pappalardo, Dik Dik, Barbara Foria e Biagio Izzo, ecc …, spettacoli per bambini, sfilate di moda, spettacoli di danza classica e moderna, serate gastronomiche e mostre fotografiche. Noi ce la stiamo mettendo tutta e vi aspettiamo ad Arce dall’8 all’11 agosto».

«Sognando le stelle – ha detto il Sindaco Luigi Germani – si conferma un evento tra i più importanti del Centro Italia. Per l’Amministrazione comunale è, oltre allo spettacolo, una grande occasione per far conoscere e visitare il nostro bellissimo paese. Desidero ringraziare l’Associazione Culturale Sant’Agostino e il suo presidente Patrizio Esposito, con tutto il suo staff, per aver voluto organizzare ancora una volta questo appuntamento. Con lui il mio grazie va a tutti coloro che si sono impegnati nell’organizzazione, all’Amministrazione comunale e, in particolare, all’Assessore delegato Alessandro Proia sempre pronto a supportare i grandi appuntamenti culturali e turistici per Arce».

«Quest’anno – ha detto invece l’Assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Proia – prevediamo di superare, nei quattro giorni, le venticinquemila presenze: un record! Sappiamo che la kermesse, completamente gratuita, è tra le più popolari della Valle del Liri. Stiamo lavorando per dare un’offerta turistica importante, capace di valorizzare le bellezze del territorio, con i suoi prodotti e la sua eno-gastronomia. Quest’anno avremo un ospite particolarmente amato dal grande pubblico: Dargen D’Amico. Un concerto con un’esclusiva d’area importante che porterà fans soprattutto da Roma, da Napoli, dall’Abruzzo e dal vicino litorale pontino. Vi aspettiamo!».

L’ingresso all’area spettacolo è gratuito e libero fino ad esaurimento della capienza e sono previste delle aree parcheggio straordinarie allestite per l’occasione.

Comunicato stampa