Al via la terza edizione dell’ INFIORATA CECCANESE

Anche quest’anno sarà la Rete di Associazioni, coordinata dalla Pro-Loco con il suo Presidente Danilo Diana , ad organizzare la terza edizione dell’ INFIORATA CECCANESE , che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 2 giugno.

Riprendendo l’antica tradizione di via Magenta dove centinaia di persone infioravano la strada per il passaggio della processione del Corpus Domini. Le associazioni e i volontari, coordinati da Serena Pizzuti ,esprimeranno la loro devozione attraverso la creazione di tappeti floreali con tecniche che ricordano gli antichi mosaici.

I volontari delle parrocchie, invece infioreranno l’interno delle chiese di San Giovanni e San Nicola.

Il tratto di strada infiorato sarà di via Roma, strada che costeggia l’ospedale vecchio.

La Processione del Corpus Domini, la cui istituzione risale al periodo medievale è una festa importantissima per tutta la chiesa cattolica , perno del cristianesimo in quanto è Cristo , presente nell’Eucarestia a percorrere le strade dell’uomo.

Le Parrocchie di Ceccano si ritroveranno a San Giovanni alle ore 19 per la celebrazione della Santa messa poi la processione si snoderà attraverso Piazza Municipio , via Magenta , via Madonna De Loco via Boschetto, via G. Matteotti , via Mad. della Pace , via Giulio Stirpe , Piazza XXV Luglio via Roma ed rientrerà a San Nicola.

COMUNICATO STAMPA