Al via la distribuzione dei nuovi mastelli per la raccolta differenziata nel Comune di Alatri

Il Comune di Alatri, in collaborazione con Teknoservice, informa la cittadinanza che a partire da lunedì 4 maggio 2026 prenderà il via la distribuzione dei nuovi mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, destinati alle utenze TARI del territorio comunale.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti e nel rafforzamento delle buone pratiche ambientali, con l’obiettivo di rendere il servizio sempre più efficiente e il territorio più sostenibile.

La consegna dei kit avverrà presso il Deposito Teknoservice Srl, situato in S.S. 155 – Stazione di Alatri (ex concessionario Fanella), nel periodo compreso tra il 4 maggio e il 31 luglio 2026, con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi. Gli orari di distribuzione saranno articolati su due fasce: nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato sarà possibile ritirare i mastelli dalle ore 8:00 alle ore 12:00, mentre il martedì e il giovedì la consegna sarà effettuata nel pomeriggio, dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Ogni utenza riceverà un kit composto da mastelli da 35 litri, destinati alla raccolta delle principali frazioni di rifiuto, ovvero plastica e alluminio, carta, vetro, organico e secco indifferenziato.

Per il ritiro sarà necessario che si presenti l’intestatario TARI munito di codice fiscale e dell’ultima bolletta. Le nuove utenze dovranno inoltre esibire l’iscrizione a ruolo TARI. Qualora l’intestatario fosse impossibilitato a recarsi personalmente, sarà possibile delegare un’altra persona, che dovrà presentare apposita delega firmata e copia del codice fiscale dell’intestatario.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare attivamente all’iniziativa, contribuendo a migliorare la qualità della raccolta differenziata e a rafforzare l’impegno collettivo verso la tutela dell’ambiente.

Il Consigliere delegato all’Ambiente, Mattia Santucci, dichiara: “Questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso una gestione dei rifiuti sempre più efficiente e attenta all’ambiente. Dopo anni proroghe, finalmente dopo oltre 15 anni, riusciamo a fornire alla cittadinanza i mastelli nuovi e a colmare una grande lacuna che ha generato sempre grande malumore fra i cittadini. Ringrazio il Sindaco e l’ufficio Ambiente per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato nell’organizzazione di questo servizio. La collaborazione dei cittadini sarà fondamentale per continuare a migliorare e raggiungere risultati sempre più importanti per la nostra Città”.

Per informazioni, segnalazioni o richieste è possibile contattare il numero verde 800 078 570, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, oppure scrivere all’indirizzo email dedicato