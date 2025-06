Al via la corsa “Sora-Terracina”: un nuovo collegamento diretto verso il mare

È partita questa mattina la tanto attesa corsa Sora-Terracina, un servizio pensato per facilitare gli spostamenti dei cittadini verso le località balneari. Un’iniziativa concreta, nata dalla volontà di offrire un’alternativa comoda, accessibile e sostenibile per raggiungere il litorale, in particolare nei mesi estivi.

A volere fortemente l’attivazione del collegamento è stato il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, presente questa mattina per inaugurare questo nuovo servizio. Un ringraziamento speciale va a tutte le personalità e le istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione del servizio. Un grazie al Senatore Claudio Fazzone, da sempre vicino alle esigenze del territorio, al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, per il sostegno istituzionale, al Presidente Cotral, Manolo Cipolla, e alla consigliera d’amministrazione Cotral, Barbara Mannucci, per aver creduto nel potenziamento del trasporto pubblico. Un ringraziamento anche al Dott. Gianfranco Di Renzo, segretario provinciale di Forza Italia Giovani, presente questa mattina per sostenere questa iniziativa, Sergio Giovannetti, responsabile di bacino, e Sergio Capoccetta, responsabile del deposito Cotral di Sora, per il supporto operativo e organizzativo. Il nuovo collegamento rappresenta un primo importante passo verso una mobilità più vicina ai cittadini e alle esigenze del territorio, con un occhio rivolto allo sviluppo del turismo locale e alla vivibilità estiva delle nostre province.

Nella stessa mattinata il Presidente Quadrini ha fatto visita al deposito Cotral di Sora toccando con mano la professionalità dei dipendenti, modello di efficienza e funzionalità di un sistema di trasporto di persone su gomma. “Ringrazio tutti i dipendenti del Cotral che ogni giorno si adoperano per garantire la qualità del trasporto pubblico locale del Lazio. Spesso sono oggetto anche di insulti e attacchi gratuiti da parte di cittadini e cittadine a volte esasperati ed è solo grazie alla loro professionalità che vengono evitate problematiche sulle tratte di percorrenza.