Al via la 21ª edizione del “Castelliri Summer Festival”

Un’estate tra gusto, sport, musica e tradizione nel cuore della Ciociaria

L’Associazione “Ciociaria for ODV” presenta il cartellone degli eventi estivi a Castelliri. Un’edizione speciale, interamente dedicata al ricordo dell’indimenticabile Luciano D’Orazio.

CASTELLIRI (FR) – Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ciociara: il Castelliri Summer Festival, giunto quest’anno alla sua ventunesima edizione. Organizzato dall’Associazione Ciociaria for ODV, con il patrocinio e il contributo del Comune di Castelliri, della Regione Lazio, dell’Arsial e della Provincia di Frosinone, il festival propone un ricco calendario di eventi che animeranno il territorio tra la fine di luglio e l’inizio di settembre.

L’edizione di quest’anno si veste di un significato profondo e commovente: l’intera manifestazione sarà infatti dedicata alla memoria di Luciano D’Orazio, figura indimenticabile per l’associazione e per tutto il paese.

Di seguito il programma dettagliato degli appuntamenti:

Sabato 25 Luglio (dalle ore 20:00) – Piazza Principe di Piemonte

“Le Strade del Gusto” – Percorso Gastronomico

Il festival si apre nel cuore di Castelliri con un viaggio alla scoperta dei sapori autentici del territorio. Una serata all’insegna dei prodotti tipici locali, arricchita dall’intrattenimento di artisti di strada e musica dal vivo. L’apertura degli stand e l’inizio degli spettacoli sono previsti per le ore 20:00.

Venerdì 31 Luglio (dalle ore 20:00) – Parco Eventi “Enrico Macci”

“Notte Bianca dello Sport”

Una maratona di energia, movimento e divertimento. Il Parco Eventi si trasformerà in una vera e propria cittadella dello sport a cielo aperto, dove sarà possibile assistere e partecipare a dimostrazioni di tantissime discipline: dalle arti marziali al fitness, dalla danza alla ginnastica artistica, fino allo yoga, agli scacchi e alla mountain bike.

Sabato 1° Agosto – Parco Eventi “Enrico Macci”

Orchestra Popolare del Saltarello & Lo show di “La Signora Gilda”

Una serata eccezionale che unisce la grande musica della tradizione e la comicità travolgente. Sul palco salirà l’Orchestra Popolare del Saltarello, pronta a far ballare il pubblico con i ritmi travolgenti della tradizione centro-meridionale. A seguire, dalle ore 22:30, spazio alle risate con l’attesissima tappa del Summer Tour 2026 di “La Signora Gilda”. L’ingresso a tutta la serata è completamente gratuito.

Sabato 5 Settembre (dalle ore 19:00) – Centro Storico

“Castelliri in Cantina” – 4ª Edizione

Il festival si chiude a fine estate con il tradizionale appuntamento “dagl cantnon alle cantine”. Il centro storico si accenderà per una serata unica dedicata alla degustazione di vini pregiati e prodotti tipici, accompagnata da animazione, spettacoli itineranti e un mercatino dell’artigianato locale.

Dichiarazione dell’Associazione Ciociaria for ODV:

“Quest’anno il Castelliri Summer Festival taglia il traguardo della ventunesima edizione, un risultato che ci riempie d’orgoglio ma che porta con sé anche una profonda commozione. Ogni singolo evento, ogni sorriso e ogni nota di questa rassegna saranno dedicati al nostro indimenticabile Luciano D’Orazio. Abbiamo lavorato con il cuore per offrire un programma che rispecchiasse i suoi valori, valorizzando le nostre radici, l’enogastronomia locale e quel senso di comunità che Luciano amava tanto”. “Dietro a un cartellone così ricco c’è un lavoro logistico imponente che dura mesi. Dal Parco Eventi ‘Enrico Macci’ fino ai vicoli del Centro Storico per ‘Castelliri in Cantina’, abbiamo predisposto tutto per garantire la massima sicurezza, l’accessibilità e una gestione fluida dei flussi di visitatori. Lo show gratuito del 1° agosto con l’Orchestra Popolare del Saltarello e La Signora Gilda si preannuncia già tutto esaurito, e la macchina organizzativa è pronta ad accogliere il pubblico nel migliore dei modi, puntando sull’ospitalità che da sempre contraddistingue Castelliri. Invitiamo tutta la cittadinanza e i visitatori delle province limitrofe a partecipare per vivere insieme un’estate di condivisione e allegria.”

L’Amministrazione Comunale di Castelliri:

“Il Castelliri Summer Festival rappresenta ormai un punto fermo nella programmazione culturale e turistica della nostra estate. Come amministrazione siamo fieri di sostenere l’Associazione Ciociaria for ODV, che con passione e sacrificio riesce a rinnovare una macchina organizzativa così complessa. Eventi come ‘Le Strade del Gusto’ o la ‘Notte Bianca dello Sport’ non sono solo momenti di svago, ma una vetrina fondamentale per l’economia del territorio e per la valorizzazione del nostro centro storico e dei nostri parchi. Quest’anno, inoltre, il ricordo di Luciano D’Orazio renderà l’atmosfera ancora più speciale e partecipata.”