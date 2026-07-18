Al via la 2° edizione di “Ciociaria In Giro”

SORA – Sabato 18 e domenica 19 giugno appuntamento da non perdere con la 2° edizione di “Ciociaria In Giro”, la corsa a tappe per la categoria Juniores organizzata dalla Ciclisti Sorani del presidente Gianni Bruni. Dopo gli ottimi risultati del Campionato Italiano Juniores su Strada maschile e femminile di Sora e Atina, dello scorso luglio, un altro appuntamento con i migliori talenti del ciclismo giovanile in provincia di Frosinone.

23 le squadre iscritte, provenienti da tutta Italia, due estere (Gran Bretagna, Repubblica Ceca). Ci sarà anche il fresco campione italiano Juniores, Enrico Balliana, con il suo Team Ecotek, tra l’altro vincitore della prima edizione della corsa ciociara lo scorso luglio 2025 con Gabriele Peluso.

Le tre tappe si correranno nel weekend del 18 e 19 luglio. Dopo le verifiche licenze e tecniche di venerdì 17, e il trasferimento delle squadre in oltre 20 strutture ricettive del territorio, sabato mattina il via alla competizione con la prima tappa di Atina. La partenza è in programma alle ore 9.30 sul circuito della Valle di Comino. Partenza e Arrivo sono fissate in Via dei Sanniti ad Atina. La tappa sarà di 69.7 km, con 885 metri di dislivello. Il vincitore conquisterà anche il 7° Trofeo Ianni Auto e il 1° Trofeo XIV Comunità Montana. Alle ore 15.30, poi, sempre di sabato 18 luglio, la seconda tappa, con la novità di quest’anno della cronometro. Si correrà infatti sul percorso di 3,7 km la Cronoscalata di Settefrati, valida anche come “1° Trofeo Cronoscalata Settefrati”, con 274 metri di dislivello; ritrovo alle ore 14.00 in via Pietrafitta a Settefrati. Domenica 19 luglio, poi il via alla 38° “La Ciociarissima – Medaglia D’Oro Arcangelo Iannone”, una delle competizioni più storiche e prestigiose del territorio. Sul percorso di 112,50 km, con 950 metri di dislivello e partenza alle 14.30 da Corso Volsci a Sora, si correrà sul tradizionale percorso dell’hinterland sorano, una delle gare più dure del circuito nazionale, che deciderà sicuramente la corsa a tappe “Ciociaria In Giro”.

Saranno 8 (otto) le maglie da assegnare da parte dell’organizzazione, nel corso delle competizione a tappe: Leader Classifica Generale (maglia Ciclamino), Leader Classifica a Punti (maglia Rosa Antico), Leader Classifica Giovani (maglia Bianca), Leader Classifica GPM (maglia Verde), Leader Classifica TV (maglia Amaranto), Vincitore 1° Tappa, Vincitore 2° Tappa, Vincitore 3° Tappa.

Un ringraziamento speciale a tutti gli sponsor, i volontari, l’organizzazione, giudici, forze dell’ordine e personale sul percorso che garantiranno la sicurezza in occasione della più importante corsa a tappe della provincia di Frosinone.

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