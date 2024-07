Al via il X Cisterna Film Festival: dal 19 al 21 luglio a Palazzo Caetani in gara 19 cortometraggi da 11 Paesi

Il Cisterna Film Festival compie 10 anni e l’edizione 2024 accenderà i riflettori nella consueta location di Palazzo Caetani dal 19 al 21 luglio.

L’autore della foto del manifesto dell’edizione di quest’anno è Maurizio Di Pietro, protagonista della Mostra fotografica “Turkana’s resilience” che sarà visitabile in concomitanza con le giornate del Festival.

La kermesse, organizzata da Mobilitazioni Artistiche e patrocinata dal Comune di Cisterna di Latina, anima parte dell’estate culturale cisternese e si pone l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’arte cinematografica nella forma del cortometraggio, nonché dare maggiore visibilità possibile agli autori, oltre a voler essere una vetrina per tutte quelle opere indipendenti di valore che non trovano spazio nella distribuzione commerciale del cinema italiano e internazionale.

Il Festival internazionale del Cortometraggio ha sempre vantato una gran presenza di pubblico ed ha avuto il privilegio di godere della partecipazione, in qualità di ospiti e/o membri di giuria, di numerosi esponenti del panorama televisivo, teatrale e cinematografico italiano.

Nel corso degli anni, inoltre, sono stati diversi i corti in concorso al festival che hanno ricevuto prestigiosi premi a carattere internazionale come l’Oscar come Miglior Cortometraggio o la Palma d’Oro al Festival di Cannes.

19 i corti in concorso quest’anno, provenienti da 11 Paesi diversi, di cui 5 rappresentanti dall’Italia e 2 Première nazionali.

Quattro i membri della Giuria di qualità che assegneranno il Premio al Miglior Film ed il Gran Premio al Miglior Regista:

– Giuseppe Bonsignore – Fondatore e direttore di Cinematik.it. Giornalista presente ai maggiori festival cinematografici italiani.

– Marzia Colomba – Hair Stylist candidata ai David di Donatello per “Il Primo Re”. Ha lavorato, tra gli altri, con i registi Paolo Virzì e Gabriele Muccino.

– Franca De Angelis – Sceneggiatrice e drammaturga, docente di Scrittura Creativa alla Rome University of Fine Arts e Accademia di Belle Arti di Carrara, con numerosi lavori per cinema e tv.

Vanta un cortometraggio vincitore del David di Donatello e candidato agli Oscar.

– Roberto Manni – Produttore cinematografico e Organizzatore Generale. Ha lavorato con registi come Marco Bellocchio, Ferzan Ozpetek, Luca Guadagnino e Gianni Amelio. Ha ricevuto una candidatura ai Premi Goya.

Spazio sarà dato anche agli spettatori presenti in platea che esprimeranno il proprio gradimento e attribuiranno il Premio del Pubblico al Miglior Film e allo staff del Festival che voterà il miglior interprete, vincitore del Premio Mobilitazioni Artistiche.

Appuntamento dal 19 al 21 luglio, alle ore 21:30, nella Corte di Palazzo Caetani a Cisterna di Latina.

Ingresso gratuito.

COMUNICATO STAMPA