Al via il progetto Silverphone, la Asl di Frosinone porta la digitalizzazione nei centri anziani

Un progetto pilota promosso dalla Asl di Frosinone, che si propone di offrire corsi gratuiti di alfabetizzazione informatica per i cittadini over 70 anni affiliati ai centri anziani della città capoluogo. Silverphone, questo è il nome dell’iniziativa, mira a favorire l’inclusione digitale e a consentire agli anziani di acquisire competenze nell’uso del computer e delle nuove tecnologie.

I corsi, organizzati in collaborazione con i centri anziani, si terranno in ambienti dedicati e individuati dai medesimi centri. La durata del corso gratuito sarà di circa due ore a settimana, distribuite preferibilmente nei giorni pomeridiani dal martedì al giovedì. Ogni gruppo sarà composto da 20-25 partecipanti, garantendo così un rapporto didattico ottimale con un tutor ogni 3 anziani.

I corsi saranno tenuti dagli informatici della ASL Frosinone, coordinati dall’ingegner Cataldo Loiodice, esperti nelle tecnologie informatiche e telematiche. Il programma didattico si focalizzerà sull’apprendimento delle basi del computer, dalla sua accensione alla navigazione in Internet, dall’uso della posta elettronica ai social network. Saranno affrontati anche argomenti come l’utilizzo del telefonino, l’attivazione dello SPID e l’accesso al proprio fascicolo sanitario. La presentazione delle periferiche collegate al PC, come fotocamere e scanner, fornirà un’occasione per familiarizzare con le nuove tecnologie della comunicazione.

Per quanto riguarda la fornitura degli strumenti, la ASL Frosinone si impegna a fornire uno/due PC portatile in base al numero di partecipanti aderenti al progetto. Questa dotazione strumentale consentirà agli anziani di mettere in pratica quanto appreso durante il corso.

Gli incontri avranno luogo a cadenza settimanale nei giorni di martedì, mercoledì o giovedì pomeriggio. Al termine del corso, i partecipanti riceveranno un attestato Silverphone, confermando il completamento del percorso di alfabetizzazione digitale.

L’avvio del progetto è previsto già dalla prima settimana di febbraio, e in caso di successo e gradimento, potrebbe essere esteso anche nei comuni limitrofi come Sora, Alatri, Cassino, con l’obiettivo di raggiungere un numero sempre maggiore di anziani interessati.

Il progetto pilota Silverphone si inserisce nell’ottica di “Insieme si può”, promuovendo l’inclusione digitale e l’apprendimento continuo per gli anziani. Nessuno è lasciato solo, e attraverso questa iniziativa, si apre la strada a un futuro più digitale e connesso per la popolazione anziana di Frosinone e dintorni.

