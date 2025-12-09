Al via il progetto “Green Community” del GAL Verla

La rete dei Comuni Patto dei Sindaci “Terre di Comino Smart Land”, insieme al GAL VERLA, annuncia ufficialmente l’avvio del progetto “Green Community – Terre di Comino Smart Land”.

L’iniziativa nasce per accompagnare i territori verso una transizione energetica sostenibile, rafforzando il percorso avviato con il PAESC, Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima, approvato dalla Commissione Europea nel maggio 2020. La rete “Terre di Comino Smart Land” comprende 33 Comuni della Provincia di Frosinone, impegnati a ridurre del 40% le emissioni di CO₂ entro il 2030 e a promuovere uno sviluppo partecipato, innovativo e rispettoso dell’ambiente.

Il progetto Green Community sperimenta in particolare in 11 Comuni dell’area Monte Cairo (Aquino, Castrocielo, Cervaro, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Pontecorvo, Roccasecca, San Vittore del Lazio, Sant’Elia Fiumerapido, Terelle, Villa Santa Lucia), interventi per la tutela dei boschi e prevenzione incendi con tecnologie avanzate, la gestione sostenibile delle risorse idriche, con installazione delle “Case dell’Acqua del Sindaco” e campagne plastic-free; la produzione di energia rinnovabile tramite nuovi impianti fotovoltaici, la mobilità e il turismo sostenibile, con l’attivazione di Green Bike Station alimentate da energia solare. Sono previsti inoltre interventi di efficientamento energetico del patrimonio pubblico, la valorizzazione del marchio turistico di qualità “4E” (Eco-compatibilità, Eticità, Efficacia, Efficienza) e il potenziamento delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e mobilità green.

A supporto delle attività, da gennaio 2026 sarà attivo in vari comuni fra i quali Ripi, lo Sportello Green Community, punto operativo dedicato alla raccolta dati sulle emissioni, al monitoraggio degli interventi e alle azioni di sensibilizzazione rivolte a Comuni, cittadini, imprese e scuole. Uno strumento essenziale per coordinare le politiche energetiche e ambientali dell’intera rete.

Previste anche numerose iniziative per coinvolgere le scuole e sensibilizzare i giovani al rispetto dell’ambiente. Si partirà la mattina del 11 dicembre con laboratori didattici a temi ambientali presso il Museo dell’Energia di Ripi a cui prenderanno parte gli alunni dell’Istituto Comprensivo.

“Questa iniziativa – spiega il presidente Loreto Policella – rappresenta un passo fondamentale per consolidare un modello di sviluppo sostenibile, innovativo e condiviso. Il GAL VERLA nel 2016 ha costituito con 33 comuni della Provincia di Frosinone un partenariato stabile, il Patto dei Sindaci “Terre di Comino Smart Land”, ed ha elaborato un Piano Energia Sostenibile e Clima (il PAESC) con l’obiettivo, partendo dalla rilevazione dei dati delle emissioni di gas climalteranti in atmosfera, di ridurle del 40% entro il 2030 con Azioni e Progetti di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici.

II piano approvato dalla UE nel 2020, ma il cui percorso si è interrotto per oltre 2 anni a causa del Covid, chiama ora tutti ad impegnarci per l’abbattimento delle emissioni di CO2 e migliorare la sostenibilità ambientale ed economica attraverso uno sviluppo sostenibile delle aree rurali, con l’obiettivo di favorire l’innovazione, la tutela ambientale, la diversificazione economica e i servizi per le comunità locali”.

“Quello che presenteremo a Ripi l’11 dicembre presso il Teatro Comunale è uno dei due progetti finanziati con fondi PNNR del programma Green Communities nel Lazio – sottolinea il sindaco di Ripi Piero Sementilli – ed offre l’opportunità ai comuni del Patto, con il sostegno tecnico del Gal, di mettere in pratica le politiche ambientali e sociali necessarie per salvaguardare i nostri territori e dare delle opportunità ai giovani, considerato che si tratta di fondi europei che provengono da Next Generation EU.

La giornata prende avvio alle ore 9.00 con la visita al Museo dell’Energia di Ripi e al campo petrolifero con gli alunni delle scuole e il direttore del Museo, Federico Varazi, e prosegue dalle ore 16.00 con il lancio del progetto presso il Teatro Comunale di Ripi con la partecipazione dei Sindaci del Patto, dei rappresenti istituzioni della Provincia di Frosinone, con il Presidente Luca Di Stefano, e della Regione Lazio. È infatti prevista la partecipazione dell’On. Giancarlo Righini, Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, dell’On. Pasquale Ciacciarelli, Assessore Politiche abitative, Case popolari, Politiche del Mare, Protezione Civile, l’On. Alessia Savo, presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio, dell’On. Sara Battista, presidente commissione Piani di zona edilizia popolare, nonché dell’On Aldo Mattia.

Modera l’incontro il giornalista ambientale Marco Fratoddi.

Durante l’evento interverrà il professor Antonello Pasini, scienziato del clima del CNR, docente di Fisica del clima a Roma Tre e di Sostenibilità ambientale – aspetti scientifici all’Università Gregoriana di Roma, con una relazione sugli interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

A fare da filo conduttore alla giornata, che si chiuderà con un aperitivo e una visita speciale al Museo dell’Energia, è lo slogan “Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti”, riprendendo le parole di Papa Francesco a dieci anni dall’Enciclica Laudato sì.