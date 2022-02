Al via il nuovo servizio “sportello sociale” dello SPI CGIL di Frosinone Latina

Viene attivato un nuovo servizio nelle province di Frosinone e di Latina da parte dello SPI CGIL, che si articola in ben 8 sportelli territoriali che fanno riferimento alle 6 leghe SPI CGIL del Comprensorio. Si parte il 16 febbraio con l’inaugurazione dello sportello sociale nella sede SPI CGIL di Formia, in piazza della Vittoria, per proseguire poi con un fitto calendario di progressiva attivazione nelle altre sedi provinciali.

Lo sportello sociale è un servizio completamente nuovo che si basa sull’ attività di accoglienza, ascolto, orientamento e consulenza ai cittadini fondamentalmente sui servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in provincia di Latina e di Frosinone. Inserito nell’ambito di un progetto politico ben più ampio, elaborato dalla CGIL e dallo SPI CGIL di Roma e Lazio, lo Sportello sociale garantisce ai cittadini una porta unica di accesso alle informazioni e ai servizi socio-sanitari, prendendo in carico le persone e le loro famiglie al fine di rendere esigibili i loro diritti, rispondendo alla necessità di dare una risposta a quei bisogni spesso inespressi che riguardano necessità ed esigenze in particolare della popolazione anziana.

Tema fondamentale dello sportello sociale è l’area della non autosufficienza e le modalità di accesso ai relativi servizi, informando sui loro diritti le persone in condizione di fragilità e accompagnandole nelle loro richieste agli Enti che erogano i servizi di cui hanno bisogno.

“In ciascuno degli 8 sportelli sociali che lo SPI CGIL sta attivando in provincia di Frosinone e di Latina opererà un nostro collaboratore appositamente formato per essere in grado di ascoltare e soprattutto di interpretare i bisogni delle persone” – dichiara Beatrice Moretti, Segretaria Generale dello SPI CGIL di Frosinone Latina – “se è necessario, gli interessati vengono indirizzati al Patronato INCA, al CAAF, all’Ufficio Vertenze, alle Associazioni Convenzionate , come AUSER, SUNIA e Federconsumatori, oppure si provvede a sollecitare le istituzioni pubbliche del territorio (Comune, ASL, Distretto sociosanitario, etc.) a dare riscontro alle diverse richieste dei cittadini”.

“Lo sportello sociale potrebbe essere sinteticamente rappresentato anche come quel luogo fisico, libero e gratuito, dove si raccoglie la domanda sociale su cui costruire le vertenze e le iniziative negoziali proprie della contrattazione sociale territoriale attraverso diverse aree di intervento che fanno riferimento agli ambiti delle politiche sociali, della sanità e della disabilità e non autosufficienza” – precisa Beatrice Moretti, che intravede in questo nuovo servizio la possibilità di diventare un osservatorio privilegiato sulla realtà territoriale, un vero e proprio centro di lettura dei bisogni sociali dei singoli e delle famiglie che vivono nelle province di Frosinone e di Latina.

Lo SPI CGIL ha messo in campo un progetto molto importante, perché ambisce a rispondere in modo fattivo alle sfide e alle opportunità che si presentano con una popolazione che invecchia, che ha diritto di poter accedere in modo rapido e semplificato ai diversi servizi di cui ha bisogno.

La segretaria Generale Beatrice Moretti

calendario sportelli sociali lega Sud Pontino inaugurazione mercoledì 16 febbraio 2022 sede Formia Orario apertura lunedì 15,30/18,00 Formia piazza della Vittoria 3 mercoledì 9,30/12,00 Formia piazza della Vittoria 3 venerdì 9,30/12,00 Formia piazza della Vittoria 3 lega Frosinone Anagni inaugurazione martedì 22 febbraio 2022 ore 10,00 sede Frosinone Orario apertura mercoledì 9,30/12,30 Frosinone via America Latina 8 giovedì 15,30/18,00 Frosinone via Mola Vecchia 2/A lega Cassino inaugurazione mercoledì 23 febbraio 2022 ore 9,30 sede Cassino Orario apertura mercoledì 9,00/11,00 Cassino via Di Biasio, 82 venerdì 9,00/11,00 Cassino via Di Biasio, 82 lega Latina Aprilia inaugurazione giovedì 24 febbraio 2022 ore 10,30 sede Latina Orario apertura martedì 9,30 /12,00 Latina viale degli Eroi del Lavoro, 5 giovedì 9,30/12,00 Latina viale degli Eroi del Lavoro, 5 lega Monti Lepini Terracina inaugurazione lunedì 28 febbraio 2022 ore 10,00 sede Terracina Orario apertura martedì 9,30/12,30 Terracina via Fosse Ardeatine, 1 giovedì 15,30/17,30 Terracina via Fosse Ardeatine, 1 lega Sora inaugurazione venerdì 4 marzo 2022 ore 10,30 sede Isola del Liri Orario apertura martedì 9,00/12,00 Isola del Liri via Garibaldi, 15 mercoledì 9,00/12,00 Isola del Liri via Garibaldi, 15 lunedì 15,00/18,00 Sora Viale S. Domenico, 33/C