Al via il Mese Mariano: un invito a tutta la comunità a vivere insieme la fede e la devozione

Con l’inizio del mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Vergine Maria, la comunità si prepara a vivere un tempo intenso di preghiera, riflessione e condivisione spirituale.

Anche quest’anno, il Mese Mariano rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire il valore della fede vissuta insieme, riscoprendo la figura di Maria come guida, madre e segno di speranza per tutti i fedeli.

Nel corso dell’intero mese saranno proposti momenti di preghiera comunitaria, in particolare la recita del Santo Rosario, accompagnati da meditazioni e intenzioni rivolte alle necessità della comunità e del mondo intero.

L’invito è rivolto a tutti: famiglie, giovani, anziani e bambini, affinché ciascuno possa trovare in questo cammino un momento di pace, raccoglimento e rinnovamento interiore. Partecipare significa non solo pregare, ma anche rafforzare il senso di appartenenza e di comunione che rende viva e autentica la nostra comunità.

In un tempo segnato da incertezze e difficoltà, il Mese Mariano si propone come un segno concreto di unità e di speranza, dove ogni presenza diventa importante e ogni preghiera unisce i cuori.

La comunità è quindi invitata a prendere parte con spirito libero e partecipativo a questo cammino, contribuendo a rendere questo mese un’esperienza davvero significativa per tutti nel parco Santa chiara Nella cappella dell’ Immacolata Concezione a sora tutti i giorni alle ore 18:30

“Maria ci accompagni e ci insegni a camminare insieme nella fede, nella carità e nella speranza.”

Antonio Cristian Tanzilli