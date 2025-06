Al via il Carosello Storico dei Rioni di Cori 2025: sabato il Giuramento dei Priori

Il Carosello Storico dei Rioni di Cori – Anno Domini MMXXV sta per iniziare ufficialmente. Manca pochissimo all’atteso appuntamento: sabato 21 giugno, alle ore 21:30, in piazza Sant’Oliva a Cori si terrà la cerimonia del Giuramento dei Priori, in carica per l’anno 2025. Un evento suggestivo e ricco di tradizione, che si svolgerà alla presenza del Podestà e articolato in più atti solenni. Durante la cerimonia verranno benedetti i due Palii, i cavalieri che si sfideranno nella corsa all’anello e tutto il popolo presente.

Il Giuramento dei Priori rappresenta l’apertura ufficiale della manifestazione del Carosello Storico e consiste nella nomina delle Magistrature e nel giuramento dei Priori dei tre Rioni (Porta Romana, Signina e Ninfina). Al vespro suoneranno le campane e si darà inizio alla cerimonia. L’evento si svolge alla presenza del rappresentante religioso della Comunità per evidenziare la sacralità del giuramento. L’intero spettacolo viene riproposto esattamente come recitato dagli antichi Statuti Comunali (Statuta Civitatis Corae) del XVI secolo. Le tre rappresentanze, una volta raggiunta la piazza seguite da sbandieratori, squilli di trombe e rulli di tamburi, ricevono l’assegnazione dell’incarico. Dopo la benedizione dei due Palii, realizzati dagli artisti Arianna Squicquaro (Palio Madonna del Soccorso) e Alberto Serarcangeli (Palio di Sant’Oliva), avviene l’investitura dei cavalieri delle tre Porte.

“Nel cuore dei monti Lepini – le parole del sindaco, Mauro De Lillis, e della presidente dell’Ente Carosello Storico, Maria Teresa Luciani – il Carosello Storico di Cori è l’anima di un territorio che racconta la sua storia con fierezza e passione. Corteo in abiti rinascimentali, sbandieratori, giochi cavallereschi e antiche sfide tra i rioni: ogni estate Cori si trasforma in un teatro a cielo aperto, dove la memoria diventa spettacolo e il passato rivive tra le vie di uno dei borghi più suggestivi del Lazio”.

Informazioni su viabilità e parcheggi:

piazza Sant’Oliva si trova a metà strada tra Cori monte e Cori valle. Si consiglia di parcheggiare nei pressi di piazza della Croce (Cori valle) o piazza Signina (Cori monte), entrambe situate a circa 10 minuti a piedi da Sant’Oliva. In alternativa, è possibile lasciare l’auto vicino alle scuole elementari o all’ospedale, situati a circa 5 minuti di distanza.