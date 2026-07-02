SORA – L’associazione Amici del Cammino sulla Frontiera di Chiavone APS, con il contributo
del Comune di Sora, è lieta di invitare la cittadinanza e gli organi di stampa all’evento di apertura
ufficiale del cammino, intitolato “Anello montano o dei chiavonisti”.
L’appuntamento è fissato per domenica 12 luglio alle ore 21:00, presso il Palazzo della Cultura,
situato in Piazza Mayer Ross a Sora. L’evento è completamente gratuito.
Il cammino ripercorre i sentieri e le storie legati alla figura storica del brigante Luigi Alonzi, detto
“Chiavone”, offrendo un’esperienza che unisce il trekking montano, la riscoperta storica e la
valorizzazione del territorio locale.
Il Programma della Serata
L’evento inaugurale prevede un ricco programma di appuntamenti culturali e artistici:
• Presentazione del Cammino e della Guida: Un’introduzione dettagliata al percorso
montano. L’incontro sarà moderato da Tiziana Iannarelli (Rai Isoradio).
• Momento Musicale: Intervento live a cura del cantautore Federico Palladini che
presenterà la canzone Il Cammino di Chiavone
• Rappresentazione Teatrale con Elia Tringali: un momento di spettacolo dal vivo per
immergersi nelle atmosfere dell’epoca.
• Taglio del Nastro e Buffet: L’inaugurazione formale si concluderà con un momento di
convivialità presso l’Info-Point turistico di piazza Cesare Baronio
Dettagli dell’Evento
• Quando: Domenica 12 luglio, ore 21:00
• Dove: Palazzo della Cultura, Piazza Mayer Ross – Sora (FR)
• Ingresso: Gratuito
• Contatti e Informazioni: Info al numero 335 127 5667
Si ringrazia A.S.D. X-PARK APS per l’opera del Murales raffigurata nei materiali promozionali.
Contatti per la stampa: Amici del Cammino sulla Frontiera di Chiavone APS
Social: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087265241961:
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E-mail: camminofrontierachiavone@gmail.com
Al via il “Cammino sulla Frontiera di Chiavone”: a Sora l’apertura ufficiale dell’anello montano dei chiavonisti
SORA – L’associazione Amici del Cammino sulla Frontiera di Chiavone APS, con il contributo