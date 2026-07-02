Al via il “Cammino sulla Frontiera di Chiavone”: a Sora l’apertura ufficiale dell’anello montano dei chiavonisti

SORA – L’associazione Amici del Cammino sulla Frontiera di Chiavone APS, con il contributo

del Comune di Sora, è lieta di invitare la cittadinanza e gli organi di stampa all’evento di apertura

ufficiale del cammino, intitolato “Anello montano o dei chiavonisti”.

L’appuntamento è fissato per domenica 12 luglio alle ore 21:00, presso il Palazzo della Cultura,

situato in Piazza Mayer Ross a Sora. L’evento è completamente gratuito.

Il cammino ripercorre i sentieri e le storie legati alla figura storica del brigante Luigi Alonzi, detto

“Chiavone”, offrendo un’esperienza che unisce il trekking montano, la riscoperta storica e la

valorizzazione del territorio locale.

Il Programma della Serata

L’evento inaugurale prevede un ricco programma di appuntamenti culturali e artistici:

• Presentazione del Cammino e della Guida: Un’introduzione dettagliata al percorso

montano. L’incontro sarà moderato da Tiziana Iannarelli (Rai Isoradio).

• Momento Musicale: Intervento live a cura del cantautore Federico Palladini che

presenterà la canzone Il Cammino di Chiavone

• Rappresentazione Teatrale con Elia Tringali: un momento di spettacolo dal vivo per

immergersi nelle atmosfere dell’epoca.

• Taglio del Nastro e Buffet: L’inaugurazione formale si concluderà con un momento di

convivialità presso l’Info-Point turistico di piazza Cesare Baronio

Dettagli dell’Evento

• Quando: Domenica 12 luglio, ore 21:00

• Dove: Palazzo della Cultura, Piazza Mayer Ross – Sora (FR)

• Ingresso: Gratuito

• Contatti e Informazioni: Info al numero 335 127 5667

Si ringrazia A.S.D. X-PARK APS per l’opera del Murales raffigurata nei materiali promozionali.

Contatti per la stampa: Amici del Cammino sulla Frontiera di Chiavone APS

Social: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087265241961:

https://www.instagram.com/cammino_di_chiavone/?hl=it

E-mail: camminofrontierachiavone@gmail.com