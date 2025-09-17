AL VIA I NUOVI CORSI BLS-D PER VOLONTARI E PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Ciacciarelli: «Necessario rafforzare le competenze in materia di primo soccorso».

Grazie alla collaborazione tra Ares 118 e la Direzione Regionale Protezione Civile, sono ufficialmente iniziati presso la sede di Ares 118 i nuovi corsi BLS-D rivolti al personale interno e ai volontari della Protezione Civile.

L’obiettivo è rafforzare le competenze della Protezione Civile del Lazio in materia di primo soccorso, con particolare attenzione alle principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare e all’uso del defibrillatore.

Durante le attività di Protezione Civile, infatti, è alta la probabilità che i volontari si trovino a gestire situazioni di emergenza e rischio per i cittadini. Per questo motivo, riteniamo fondamentale garantire una formazione completa e costantemente aggiornata.

«Ringrazio il direttore della Direzione Regionale Protezione civile, Massimo La Pietra, e il direttore di Ares 118, Narciso Mostarda, per aver reso possibile la realizzazione di questo importante corso di formazione», dichiara l’assessore alla Protezione civile del Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

