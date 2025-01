Al via i lavori di riqualificazione del parcheggio di via Einaudi

Cisterna di Latina – Conto alla rovescia per l’avvio dei lavori di riqualificazione dell’area di via Luigi Einaudi che ospiterà 53 posti auto al termine di un’operazione di totale restyling di quello spazio.

L’intervento in progetto rappresenta, di fatto, quasi il raddoppio del parcheggio già esistente di fronte il liceo Ramadù (ex Darby) e in continuità con quest’ultimo.

Sarà prevista la riqualificazione di uno spazio pubblico già temporaneamente adibito alla sosta dei veicoli, che sarà funzionale al raggiungimento di diversi obiettivi quali il recupero e l’adeguamento funzionale di area a servizi; l’ottimizzazione degli spazi esistenti con l’implementazione degli stalli auto – 53 in tutto – a servizio della cittadinanza; il miglioramento della mobilità per diversamente abili ai quali saranno destinati 2 posti e altrettanti per le donne in gravidanza. Il progetto tiene inoltre in considerazione l’esigenza di miglioramento della mobilità per veicoli a limitato impatto ambientale destinando alle auto elettriche 2 posti.

I lavori, che prenderanno il via il 3 febbraio prossimo, dureranno 60 giorni. L’impegno di spesa per il Comune di Cisterna di Latina ammonta a 135.787 euro, somma iscritta nei fondi di bilancio dell’esercizio finanziario 2024/2025.

L’intervento prevede la predisposizione di nuovo fondo in asfalto limitato all’area di manovra, mentre gli stalli a parcheggio saranno realizzati con materiale drenante e quindi a basso impatto ambientale.

Una volta ultimato contribuirà a riqualificare l’intera area offrendo agli utenti un parcheggio moderno e attrezzato, anche in vista della prossima realizzazione del parco urbano.