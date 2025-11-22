Al via gli interventi di Anas per l’ammodernamento della SS 690 Avezzano-Sora: lavori in tre notti e senso unico alternato nelle gallerie

L’Anas ha programmato una serie di interventi strategici sulla strada statale SS 690 Avezzano-Sora, con l’obiettivo di completare e ammodernare le infrastrutture, in particolare i tratti in galleria. Le attività rientrano in un più ampio programma di analisi multilivello per la classificazione e la gestione del rischio delle gallerie, finalizzato a garantire standard di sicurezza sempre più elevati.Per consentire l’esecuzione delle indagini tecniche e delle prove di laboratorio, sarà necessario procedere alla riduzione della carreggiata e all’istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri, in quattro gallerie considerate prioritarie. Le limitazioni saranno attive esclusivamente nelle ore notturne, nella fascia 22:00 – 06:00, e comprenderanno anche il divieto di sorpasso e un limite di velocità fissato a 30 km/h.Secondo le stime di Anas, la presenza dei cantieri potrebbe comportare un incremento dei tempi di percorrenza di circa cinque minuti per ogni tratto interessato.

Il calendario dei lavori è già definito.

Lunedì 24 novembre 2025, dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo, gli interventi partiranno dalla Galleria Civita (dal km 22+800 al km 23+150).

La notte di martedì 25 novembre 2025 saranno invece coinvolte contemporaneamente due tratte: la Galleria Mattei (dal km 17+900 al km 18+300) e la Galleria Morino (dal km 23+630 al km 24+000).

Infine, mercoledì 26 novembre 2025, sempre in orario notturno, il cantiere si sposterà nella Galleria Salviano (dal km 6+500 al km 7+570).

Anas invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica e alle indicazioni del personale di cantiere, soprattutto nei tratti più sensibili della statale.

