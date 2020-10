Al via da sabato le iniziative collaterali alla mostra PIRANESI A CORI

Prendono il via sabato prossimo, 24 ottobre, le numerose iniziative collaterali predisposte dall’amministrazione comunale di Cori per accompagnare i tre mesi in cui l’eccezionale mostra PIRANESI A CORI – Le Antichità di Cora, inaugurata sabato scorso, sarà visitabile dal pubblico.

In occasione del 300° anniversario della nascita di Giovanni Battista Piranesi, infatti, il Comune di Cori propone un articolato programma di eventi culturali che mira a valorizzare il legame tra l’opera del grande artista veneziano e la storia locale al fine di promuovere il patrimonio culturale della città e del suo territorio.

Si comincia dunque sabato alle ore 16.30 al teatro comunale ‘Luigi Pistilli’ con la prima delle 9 conferenze scientifiche in programma, tenuta dallo stesso curatore della mostra, il prof. Domenico Palombi (università La Sapienza), su ‘Giovanni Battista Piranesi e le Antichità di Cora’. (Prenotazioni Whatsapp 3357413243 Mail eventi@comune.cori.lt.it)

Sempre sabato, ma alle ore 21.00, apertura serale con visita guidata, a cura dell’associazione culturale Arcadia, all’esposizione ‘PIRANESI A CORI – Antichità di Cora’ descritte e incise da Giovambattista Piranesi, con i rami originali opera del maestro ospitati, in un elegante allestimento, nel Museo della Città e del Territorio di Cori.

Domenica 25 ottobre alle ore 10.30 ‘Piranesi nei luoghi di Piranesi’, a cura dell’associazione culturale Arcadia: a partire dal tempio di Ercole, percorso piranesiano ai monumenti urbani.

Domenica 25 ottobre alle ore 16.30, nella chiesa di Sant’Oliva si terrà il primo dei 7 concerti che saranno realizzati a cura del Conservatorio di Musica di Latina “O. Respighi” – Dipartimento di Musica Antica: concerto di flauto dolce, canto barocco e viola da gamba. Si esibiranno Maira Finotti, flauti dolci; Teresa Varelli, soprano; Amalia Ottone, viola da gamba; Alessio Pacchiarotti, clavicembalo; Carmine Pongelli, percussioni. (prenotazioni Whatsapp 3357413243 Mail eventi@comune.cori.lt.it)

Tutte le info nella sezione eventi del sito scoprirecori.it

