Al via “Cisterna Estate” 2022 spettacoli ogni sera aspettando i Tiromancino

Oltre 40 esibizioni tra la Corte di Palazzo Caetani e l’Area Concerti nel parcheggio di via Carducci

Ha preso il via il calendario della rassegna “Cisterna Estate” 2022 nel segno della tradizione ma anche con qualche novità.

Davvero tante le proposte che hanno risposto all’avviso pubblico e quasi tutte recepite. Sono 41 i soggetti, tra associazioni e privati, che hanno presentato un progetto e che animeranno un calendario davvero ricco dal ‘punto di vista socio-artistico-culturale.

L’Amministrazione, come noto, si è fatta carico della messa a disposizione delle due location, la corte di Palazzo Caetani e l’area concerti, del palco, del service audiovideo e luci, degli oneri della SIAE e un contributo per la realizzazione delle proposte avanzate.

È proprio nella location una delle novità sperimentali di quest’anno. Il palco infatti è stato installato nel parcheggio di via Carducci, fronte Palazzo Comunale, anziché in Piazza XIX Marzo.

Una scelta dettata da motivi di maggiore sicurezza, possibilità di distanziamento anche in vista di una eventuale recrudescenza del contagio da Covid, una migliore acustica e, non ultimo, la possibilità di vivere pienamente Piazza XIX Marzo e godere di Palazzo Caetanti non oscurato dalla struttura del palco per l’intero periodo degli eventi. Infine anche per consentire, vista la distanza, lo svolgimento in contemporanea di iniziative nella corte e nell’area concerti in modo da soddisfare i diversi gusti e interessi di un pubblico più eterogeneo.

Reso noto il calendario degli eventi per il mese di luglio, mentre sono in via di definizione gli ultimi dettagli per il mese di agosto quando la rassegna raggiungerà il suo culmine il 16 agosto con l’atteso concerto, libero e gratuito, dei Tiromancino.

“Grazie all’adesione delle associazioni e dei cittadini – affermano il sindaco Valentino Mantini, il delegato allo Spettacolo Turismo Eventi Aura Contarino, l’assessore alla Cultura Maria Innamorato – pensiamo di aver allestito una rassegna per tutti i gusti e di buon livello socio-culturale.

Ci sono esibizioni musicali di vario genere, spettacoli di teatro, attività inclusive per bambini e ragazzi, presentazioni di libri, performance di danza, folclore, e tanto altro ancora. Tutto questo per animare la città a beneficio dei nostri concittadini ma anche per dare un impulso all’economia locale”.