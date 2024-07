Al posto dell’airbag un panetto di cocaina: arrestata una donna

Un panetto da 1,200 kg di cocaina al posto dell’airbag, è quanto ha trovato e sequestrato la Polizia di Stato nell’auto che guidava una donna.Nella giornata di ieri gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone, procedevano al controllo di una Volkswagen Polo, condotta da una donna, che aveva appena varcato il casello autostradale di Frosinone.Dai controlli effettuati presso la banca dati delle forze dell’ordine la conducente risultava avere numerosi precedenti di polizia in materia di stupefacenti.Sebbene la donna non palesasse alcun segno di nervosismo, gli esiti dei terminali insospettivano i “centauri” inducendoli a prestare la massima attenzione ad ogni particolare del veicolo, tanto da notare la probabile manomissione del vano airbag lato passeggero.Il sospetto risultava fondato, infatti, da un controllo più accurato, ricavato nel vano del cruscotto, al posto dell’airbag completamente svuotato dallo strumento di protezione, veniva rinvenuto un panetto di cocaina refrigerato da quattro vaschette di ghiaccio. La droga veniva sequestrata, mentre la donna veniva arrestata per detenzione ai fini di spaccio e posta agli arresti domiciliari così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

foto archivio