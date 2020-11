Al Policlinico Gemelli di Roma scoperto un biomarcatore che prevede la gravità del Covid-19

Parliamo quindi di una vera e propria diagnosi predittiva?

Trovare elevati livelli di calprotectina nelle feci dei pazienti affetti da COVID 19 è indice della migrazione dei neutrofili nell’intestino e quindi dell’instaurarsi di un processo infiammatorio. La novità di questo studio è che un elevato livello di calprotectina delle feci, anche al momento della diagnosi di COVID-19, può rappresentare un fattore predittivo di una maggior aggressività della malattia, in particolare a livello polmonare. Dunque, in un prossimo futura dosare la calprotectina al momento della diagnosi e monitorarne i livelli può aiutare il medico a valutare una possibile evoluzione della malattia in senso peggiorativo

I pazienti con sintomi gastrointestinali ed elevati livelli di calprotectina andrebbero considerati più a rischio rispetto ad altri?

E’ troppo presto per dirlo ma sicuramente in questo studio abbiamo dimostrato una correlazione fra elevati livelli di calprotectina e malattia più grave. Abbiamo paragonato infatti i livelli di calprotectina fecale in un gruppo di pazienti covid positivi con polmonite interstiziale e un gruppo di pazienti pressoché asintomatici e sorprendentemente abbiamo riscontrati livelli significativamente più alti di calprotectina fecale nei pazienti con quadri più gravi.

Quali sono le vostre aspettative future?

Il nostro lavoro fornisce nuovi dati nella comprensione dell’associazione tra coinvolgimento polmonare e gastrointestinale da SARS-Cov-2. Nella nostra idea, il sistema digerente potrebbe essere una potenziale via per le infezioni da Covid-19 e il monitoraggio dei marcatori intestinali dell’infiammazione quali la calprotectina potrebbe aiutare il medico a conoscere il grado di infezione da SARS-Cov-2, la sua potenziale progressione e la possibilità della trasmissione di Covid-19 anche da pazienti asintomatici. Questi risultati aprono la strada ad ulteriori approcci terapeutici quale ad esempio l’utilizzo di probiotici ad azione antinfiammatorio che potrebbero aiutare a ridurre la flogosi intestinale e a migliorare l’evoluzione della malattia.

Sono sicuramente necessari nuovi studi per esplorare questo campo e confermare i nostri dati.

COMUNICATO STAMPA