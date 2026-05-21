Al Palazzo della Cultura di Cassino arriva “Lo Starnuto Esplosivo”: il terzo appuntamento dei Laboratori di lettura Ieri, Oggi e Domani

CASSINO – Il Palazzo della Cultura di Cassino si trasforma in un’officina creativa per il terzo incontro della rassegna “Laboratori di lettura Ieri, Oggi e Domani”. L’evento, che si terrà il prossimo 22 maggio alle ore 17:00, vedrà come protagonista il libro per ragazzi “Lo Starnuto Esplosivo” dello scrittore Alessandro Dubla.

Il Progetto: Cultura ed Inclusione

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Cultura Educazione Inclusione”, finanziato dalla Regione Lazio (L.R. 24/2019). Realizzato dalla Cooperativa Sociale Autentica in collaborazione con il Comune di Cassino, il ciclo prevede 13 incontri mirati a coinvolgere attivamente ragazzi, anziani e persone con disabilità, abbattendo le barriere della fruizione culturale tradizionale.

L’Opera: Un’avventura per piccoli e grandi

“Lo Starnuto Esplosivo”, edito da Abra Books Ragazzi, è una storia destinata a una fascia d’età compresa tra gli 8 e i 12 anni… e oltre. La trama si sviluppa nel Paese delle Acque, un luogo popolato da buffi animali come conigli urlatori e grilli in sovrappeso. La quiete del villaggio viene turbata da un terribile e misterioso disagio, spingendo un coraggioso gruppo di animali, guidati dal maiale nano Attor D’Upla, ad affrontare il temibile Orso del bosco e le proprie paure.

Il Programma dell’Incontro

. Il programma prevede

Presentazione: a cura di Mariarosaria Ianni, Responsabile Autentica Cultura ed Eventi.

Dialoga con l’autore: Alessandro Dubla interloquirà con l’avvocato Daniele Rossi.

Saluti Istituzionali: Interverranno Gabriella Vacca (Assessora alla Cultura), Andrea Varone (Consigliere Comunale) e Gianrico Rossi (Presidente Cooperativa Autentica).

Laboratorio esperienziale: Al termine della presentazione si terrà un laboratorio di narrazione e trasformazione emotiva.

Luogo: Palazzo della Cultura, Corso della Repubblica, 271 – Cassino (FR).

Data e Ora: 22 Maggio, ore 17:00.