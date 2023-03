Al nuovo comandante della polizia stradale di Sora le congratulazioni di Gianluca Quadrini

Alfonso Conti è il nuovo comandante della Polizia Stradale di Sora, tanti gli auguri e le congratulazioni, anche dal Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini che in una nota si complimenta per il nuovo incarico – “ i miei auguri e le mie più vive congratulazioni all’ispettore Alfonso Conti chiamato a ricoprire un incarico molto importante. Sono sicuro che saprà garantire e supervisionare sulla sicurezza dei cittadini con l’impegno e la dedizione che lo hanno sempre contraddistinto nei suoi anni di servizio. L’importanza di un modello di sicurezza, l’attenzione e l’impegno quotidiano delle Forze dell’Ordine, così come sensibilizzare i cittadini alla cultura della legalità, sono elementi fondamentali per migliorare la vivibilità del nostro territorio. Come amministrazione provinciale siamo particolarmente attenti riguardo questo tema e contribuiremo con i nostri mezzi a rafforzare la collaborazione con le Forze dell’Ordine. Un particolare ringraziamento al commissario, Tommaso Genovesi, per l’impegno profuso in questi anni. Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA