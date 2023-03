Al Museo del Saxofono ROMA PORTEÑA con la fisarmonica di Stefano Indino

Concerto aperto a tutti al Museo del Saxofono domenica 12 marzo alle ore 17:30: il fisarmonicista Stefano Indino presenterà infatti, in duo con il chitarrista Paolo Batistini, il suo primo lavoro discografico originale, dal titolo Roma Porteña, che riassume i punti salienti di una carriera ricca e appassionata. Un lavoro musicale dal sapore cosmopolita in cui la Roma trasteverina diventa idealmente Porteña, dal titolo di uno dei brani in repertorio, per dar vita a un dialogo immaginario con la gemella d’oltreoceano, Buenos Aires, attraverso le sonorità della fisarmonica che immediatamente richiamano milonghe e bandoneon. Di qui un percorso della memoria, tra ricordi cinematografici e suggestioni religiose, dal Forrò brasiliano alla Musette francese fino alla Taranta tutta italiana. Tra le composizioni interpretate dal vivo: Rolling Waves, Tango Mood, Adolescenza Inquieta, Ave Maria do Forrò, Tarantella bella, Milo de Milagros, Roma Porteña, Meu Primu, The Moon Tonight, T(arantella)for TU, Tastariello. Precoce fisarmonicista, dedito allo studio dello strumento fin dalla tenera età, Stefano Indino è passato, negli anni, dal semplice intrattenimento alla composizione di musiche per il teatro e la televisione, fino alle collaborazioni illustri con Nicola Piovani, Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia, solo per citarne alcune. Instancabile anche il lavoro dell’insegnamento, con la sua Masterclass di Fisarmonica basata su approfondimento e interattività.

L’evento al Museo è il primo di un ciclo di concerti durante i quali Indino promuoverà il suo lavoro discografico. Il ricavato dell’album, in vendita al Museo nel giorno del concerto, sarà devoluto a favore della ricerca per il tumore al seno. L’ingresso, al costo di € 7,00, include anche l’accesso con visita alle collezioni del museo, centinaia di rarissimi saxofoni, fotografie vintage e giocattoli musicali d’epoca selezionati e catalogati dal collezionista e direttore del Museo Attilio Berni. COMUNICATO STAMPA