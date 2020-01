Al liceo romano “Edoardo Amaldi” realizzato un nuovo laboratorio di scienze

Oggi l’Istituto Amaldi è una scuola virtuosa che ha saputo affrontare con positività i cambiamenti sociali, tanto da essere definita come “il baluardo culturale della periferia romana“.

Con questo laboratorio destinato ad aula di scienze, l’istituto aumenta ulteriormente la sua offerta didattica che si articola in scientifico-linguistico-classico, migliorando le attività laboratoriali offerte ai propri studenti.

D’altra parte i numeri parlano chiaro. L’istituto ogni anno intercetta una pressante domanda di cultura che il territorio esprime, motivo per cui la priorità è da sempre quella di favorire una qualità didattica che funga anche da promozione socio-culturale.

Proprio per questo l’Amaldi ha sempre cercato di porsi come punto di riferimento nel territorio offrendo agli studenti realtà di alto spessore educativo e formativo.

“Dopo il realizzo alla succursale dell’Amaldi – precisa Claudio Zianna di Labozeta Spa – abbiamo inaugurato un altro spazio scientifico in uno degli istituti più frequentati della capitale. Si tratta – conclude Zianna – di un valore aggiunto importantissimo, a garanzia di condizioni ideali nei processi laboratoriali di qualità che, siamo sicuri, potranno in futuro creare nuovi saperi e nuove opportunità”.