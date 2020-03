Al Liceo di Ceccano, a distanza anche la musica e il teatro

Anche la musica e il teatro a distanza al Liceo di Ceccano: non si sono fermati né il coro, né il gruppo teatrale proprio per garantire a tutti gli allievi le opportunità che il Liceo offre nella sua normale attività. Il coro si vede tre volte a settimana divisi per voce ma fra pochi giorni avrà a disposizione un software specifico per provare a distanza. Forza, ragazzi!

COMUNICATO STAMPA

Correlati