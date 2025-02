Al Corso Navigatori VIII Zona anche il nipote del compianto Battista Giammasi.

Nel fine settimana appena trascorsa si è svolto il 1° Corso Navigatori organizzato dalla Scuola Rally location dell’evento il Comune di Falvaterra (Fr).

Al corso hanno partecipato 30 futuri Copilota.

Il corso presieduto dai Fratelli Cipriani (Fabiano e Mattia) ad affiancarli i migliori piloti del panorama nazionale che hanno condiviso la loro esperienza con i ragazzi.

Il Corso in Memoria dei compianti “Valerio Cologgi e Battista Giammasi) tra gli allievi anche il nipote di Battista il giovane Giuseppe Cristiano per lui una grande emozione partecipare al Corso in titolato alla memoria del tanto amato Zio che tanto aveva dato al mondo dei Rally.

Per lui adesso si prospetta la partecipazione al prossimo Rally al fianco di papà Luigi.

Nella Foto Giammasi Jr al fianco di MATTONEN

COMUNICATO STAMPA DRC Sport Management