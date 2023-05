Al CombiGuru Challege 2023 l’IIS “Baronio” di Sora è primo! La studentessa Rossella Rotondi vince la competizione Nazionale

Rossella Rotondi dell’I.I.S. “Cesare Baronio” di Sora ha vinto la finale del concorso “CombiGuru Challenge 2023” che si è tenuto a Padova il 18 maggio. La studentessa che frequenta il quarto anno dell’Alberghiero ha letteralmente sbaragliato i concorrenti delle altre scuole. All’evento hanno partecipato 120 Istituti Alberghieri partecipanti provenienti da tutta Italia.

Si è trattato di una sfida per la realizzazione di main course (portata principale) e un dessert, utilizzando il forno. La finale, vinta dalla studentessa sorana, è quella che si è svolta, appunto, il 18 maggio presso l’Unox, l’azienda che produce i forni professionali utilizzati durante le fasi della competizione e che è lider nel settore a livello mondiale.

A dare punteggio, oltre al prodotto realizzato durante le tre ore di gara, sono stati: la tecnica di cottura e di cucina, l’ordine e la pulizia della postazione e delle attrezzature, la gestione delle materie prime, unitamente alla capacità dell’impiattamento, il gusto e l’equilibrio del piatto preparato.

L’allieva del I.I.S Baronio, accompagnata per questa competizione dal professore Alessio Leonetti, ha ottenuto punteggi alti su tutti i criteri valutati, ma in particolare si è distinta sia nelle tecniche di cottura che in quelle di cucina.

Le due preparazioni che hanno permesso alla studentessa di giungere alla vittoria sono state: un Filetto di maiale in crosta di sesamo e una Cupoletta di pan di spagna ripiena di ricotta, pera e cioccolato fondente.

La vincitrice, Rossella Rotondi, originaria di Campoli Appennino, si è aggiudicata uno stage estivo a “Chef in campus formazione” presso il ristorante stellato “La parolina” a Trevinano frazione del comune di Acquapendente in provincia di Viterbo nella cucina della cuoca stellata Iside De Cesare.

La Scuola ha ricevuto come premio un forno “Cheftop” e una fornitura di farina “Petra”.

La Dirigente Scolastica Cav Rosella Puzzuoli, insieme a tutti gli altri docenti dell’I.I.S. “Cesare Baronio”, esprimendo la Sua grande soddisfazione, applaude al successo meritatissimo dell’alunna Rossella Rotondi prima classificata tra 120 Istituti Alberghieri d’Italia ed al prof. Alessio Leonetti, grande professionista e stimato docente, che ha sapientemente guidato l’alunna.

