Al cisternese (apriliano di adozione) Daniele Abbafati il “De Sica Award”

Un riconoscimento prestigioso che celebra il talento e la professionalità.
Daniele Abbafati è tra i protagonisti dell’edizione 2025 del “Premio De Sica Award”, il riconoscimento che onora la memoria del grande Vittorio De Sica, attore, regista e sceneggiatore tra i più influenti della storia del cinema italiano, nato a Sora. Il premio viene assegnato ogni anno ad artisti e professionisti del mondo del cinema e della televisione che, con il loro percorso, richiamano l’eredità artistica e umana del grande maestro.
La cerimonia di premiazione, svoltasi a Sora sabato 6 dicembre grazie alla sinergia con il critico cinematografico Gerry Guida, ha visto salire sul palco numerose personalità che negli anni si sono distinte nel panorama cinematografico e televisivo nazionale. Tra i premiati anche il cisternese, apriliano d’adozione, Daniele Abbafati.
Modello, attore e presentatore, Abbafati esordisce in Rai nel 1998, selezionato da Raffaella Carrà per entrare a far parte dell’iconica formazione dei Carramba Boys. Un debutto importante che segna l’inizio di un percorso televisivo solido e continuo, proseguito al fianco di un altro grande maestro della TV italiana: Michele Guardì. Dal 2001 ad oggi, da “Nientepopodimenoche” a “I Fatti vostri”, Daniele è una presenza costante sui canali Rai, diventando uno dei volti storici di un programma che nel tempo ha registrato importanti picchi di ascolto e gradimento.
Accanto alla televisione, Abbafati ha costruito una prestigiosa carriera nella moda. Come modello ha preso parte a eventi di primissimo piano in Italia e all’estero, con numerose partecipazioni a “Roma Altamoda”. Ricchissimo anche il suo percorso pubblicitario, con spot per marchi importanti come Findus “Quattro salti in padella”, Tissot, Unieuro, Kinder Ferrero, Poste Italiane, Tim, Rocco Barocco e molti altri.
Sono inoltre numerosissime le collaborazioni con grandi figure dello spettacolo: oltre a Raffaella Carrà e Michele Guardì, ha lavorato con Pippo Baudo, Anna Falchi, Giancarlo Magalli, Tiberio Timperi, Adriana Volpe, Salvo Sottile, Rossella Brescia e tanti altri protagonisti del mondo televisivo.
Dopo il “Premio Cisterna” e il riconoscimento conferito dal Comune di Aprilia, arriva ora anche l’importante tributo della città di Sora con il “Premio De Sica Award”.
Questa la motivazione ufficiale: “Per la brillante partecipazione al noto programma di Rai2 ‘I Fatti vostri’, distinguendosi per spontaneità, presenza scenica e capacità comunicativa. Per professionalità, simpatia e naturalezza, ha contribuito ad arricchire il programma instaurando con il pubblico un rapporto immediato e autentico. Il suo impegno e la sua versatilità lo rendono una figura preziosa nel panorama televisivo, meritevole di questo riconoscimento”.
Al cisternese (apriliano di adozione) Daniele Abbafati il “De Sica Award”
Un riconoscimento prestigioso che celebra il talento e la professionalità.