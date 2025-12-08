Al cisternese (apriliano di adozione) Daniele Abbafati il “De Sica Award”

Un riconoscimento prestigioso che celebra il talento e la professionalità.

Daniele Abbafati è tra i protagonisti dell’edizione 2025 del “Premio De Sica Award”, il riconoscimento che onora la memoria del grande Vittorio De Sica, attore, regista e sceneggiatore tra i più influenti della storia del cinema italiano, nato a Sora. Il premio viene assegnato ogni anno ad artisti e professionisti del mondo del cinema e della televisione che, con il loro percorso, richiamano l’eredità artistica e umana del grande maestro.

La cerimonia di premiazione, svoltasi a Sora sabato 6 dicembre grazie alla sinergia con il critico cinematografico Gerry Guida, ha visto salire sul palco numerose personalità che negli anni si sono distinte nel panorama cinematografico e televisivo nazionale. Tra i premiati anche il cisternese, apriliano d’adozione, Daniele Abbafati.

Modello, attore e presentatore, Abbafati esordisce in Rai nel 1998, selezionato da Raffaella Carrà per entrare a far parte dell’iconica formazione dei Carramba Boys. Un debutto importante che segna l’inizio di un percorso televisivo solido e continuo, proseguito al fianco di un altro grande maestro della TV italiana: Michele Guardì. Dal 2001 ad oggi, da “Nientepopodimenoche” a “I Fatti vostri”, Daniele è una presenza costante sui canali Rai, diventando uno dei volti storici di un programma che nel tempo ha registrato importanti picchi di ascolto e gradimento.

Accanto alla televisione, Abbafati ha costruito una prestigiosa carriera nella moda. Come modello ha preso parte a eventi di primissimo piano in Italia e all’estero, con numerose partecipazioni a “Roma Altamoda”. Ricchissimo anche il suo percorso pubblicitario, con spot per marchi importanti come Findus “Quattro salti in padella”, Tissot, Unieuro, Kinder Ferrero, Poste Italiane, Tim, Rocco Barocco e molti altri.

Sono inoltre numerosissime le collaborazioni con grandi figure dello spettacolo: oltre a Raffaella Carrà e Michele Guardì, ha lavorato con Pippo Baudo, Anna Falchi, Giancarlo Magalli, Tiberio Timperi, Adriana Volpe, Salvo Sottile, Rossella Brescia e tanti altri protagonisti del mondo televisivo.

Dopo il “Premio Cisterna” e il riconoscimento conferito dal Comune di Aprilia, arriva ora anche l’importante tributo della città di Sora con il “Premio De Sica Award”.

Questa la motivazione ufficiale: “Per la brillante partecipazione al noto programma di Rai2 ‘I Fatti vostri’, distinguendosi per spontaneità, presenza scenica e capacità comunicativa. Per professionalità, simpatia e naturalezza, ha contribuito ad arricchire il programma instaurando con il pubblico un rapporto immediato e autentico. Il suo impegno e la sua versatilità lo rendono una figura preziosa nel panorama televisivo, meritevole di questo riconoscimento”.

