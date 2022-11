Al “Ceccano Sparco Christmas Show” il trofeo Augusto Partuini per il miglior equipaggio ciociaro

La manifestazione è in programma a Ceccano il prossimo 10-11 dicembre

Il “Ceccano Sparco Christmas Show”, la kermesse motoristica che caratterizzerà questo finale di stagione 2022 e che sta polarizzando l’attenzione di piloti, team, addetti ai lavori dell’ambiente rallystico, rende omaggio ad Augusto Partuini. Sarà intitolato infatti all’apprezzato e stimato Ufficiale di Gara recentemente scomparso, il Trofeo riservato al migliore dei piloti ciociari nella graduatoria della competizione in programma i prossimi 10-11 dicembre. Gli organizzatori dell’evento motoristico, la M33 di Max Rendina e la ASD Rally Game, hanno voluto così rendere il giusto omaggio ad uno dei personaggi più amati dell’ambiente rallystico nazionale, un laziale doc, il cui ruolo rivestito da ultimo, dopo aver ricoperto numerosi incarichi nell’ambito prima della Csai e poi di Aci Sport, di “addetto ai concorrenti”, lo aveva fatto apprezzare da tutti coloro, piloti e navigatori soprattutto, che in lui in ogni competizione vedevano un immancabile punto di riferimento, pronto con i suoi modi gentili ed amichevoli, a risolvere ogni problema ed esigenza degli equipaggi. Partuini, scomparso lo scorso giugno, è rimasto presente nel cuore di tutti gli addetti ai lavori e lo sarà anche simbolicamente nel trofeo che verrà consegnato nelle mani dell’equipaggio locale più competitivo. Intanto si sono aperte le iscrizioni alla manifestazione, che sta ricevendo molte attenzioni, anche da parte di campioni del presene e del recentissimo passato che, per l’occasione, aderendo all’invito di Max Rendina, hanno scelto le strade ceccanesi per tornare al volante e divertirsi divertendo. Un elenco iscritti che sarà un vero e proprio “parterre de roy”, con la presenza come apripista, dei protagonisti assoluti del Tricolore Rally, Andrea Crugnola e Damiano De Tommaso. Insieme a loro altri nomi illustri del rallysmo italiano, da Andrea Dallavilla ad Alex Fiorio, da Luca Cantamessa a Piero Longhi, proseguendo con Andrea Navarra e Patrizia Sciascia. Il title sponsor Sparco, ha poi fortemente voluto anche la partecipazione di Anna Andreussi, sempre al volante di una delle Rally Clio Rally5 che hanno animato il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco Junior e che saranno fortemente brandizzate Sparco. Il brand sarà inoltre anche partner tecnico dell’evento e fornirà ai piloti wearing ed apparel griffati. Sul sito ufficiale della manifestazione, www.ceccanorace.it, ci sono tutte le informazioni sul programma del “Ceccano Sparco Christmas Show” e sul tracciato. Lo show avrà inizio con le sei Renault Clio Rally5 gestite da Motorsport Italia in collaborazione con Sparco e Pirelli alla cui guida ci saranno i già citati campioni del passato, sulla prova spettacolo cittadina di apertura, la “Ceccano Sparco Show” di 2,9 km in programma in notturna sabato 10 dicembre, e sulle prime due delle quattro prove totali delal domenica sul tracciato della “Il Castellone” di 9,55 km. A questo punto sulle vetture saliranno i piloti ACI Team Italia che si sono contesi quest’anno il Campionato Italiano Rally Junior. Ciascuno di loro sarà sorteggiato in abbinamento ad uno dei campioni e i ragazzi disputeranno le restanti due prove. La somma dei tempi di campione e giovane emergente genererà la classifica del “Ceccano Masters”. Successivamente ci sarà la gara, che partirà al seguito dei piloti del “Masters” seguendone l’identico percorso. A fine evento, dopo la cerimonia d’arrivo, è un programma una grande festa aperta a tutti titolata “Terza tappa vecchie e nuove glorie” dove sarà possibile incontrare i piloti, scambiare quattro chiacchiere, scattarsi selfie e divertirsi. “Siamo molto soddisfatti del riscontro che sta avendo tra gli addetti ai lavori e nel pubblico degli appassionati questo nostro nuovo evento a dimostrazione della “fame” di motori che contraddistingue il nostro territorio e che lo spettacolo del “Ceccano Sparco Christmas Show” saprà senz’altro appagare”, hanno dichiarato all’unisono Max Rendina e Nadia Mattarelli, promotori della manifestazione.

COMUNICATO STAMPA