Al Castello di Santa Severa tornano le visite guidate al tramonto con salita gratuita alla Torre Saracena

Il Castello di Santa Severa, uno dei complessi monumentali più suggestivi del litorale laziale, rinnova per la stagione estiva l’appuntamento con le visite guidate al tramonto, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere un’esperienza unica tra storia, archeologia e paesaggio.

A partire da sabato 25 luglio, ogni sabato, domenica e nei giorni festivi, sarà possibile partecipare a due visite guidate, con partenza alle ore 18.30 e alle ore 19.30, in un momento della giornata particolarmente affascinante, quando la luce del tramonto valorizza la bellezza del borgo, delle antiche mura e del mare che circonda il castello.

A rendere ancora più speciale l’esperienza sarà la salita gratuita alla Torre Saracena, uno dei punti panoramici più spettacolari del complesso monumentale, da cui ammirare una vista straordinaria sul Mar Tirreno e sul suggestivo paesaggio costiero, impreziosito dai colori del tramonto.

L’attività culturale è inserita in Vivi il castello di Santa Severa-Estate 2026 e nel più ampio programma di valorizzazione e promozione culturale del Castello di Santa Severa, promosso dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea, d’intesa con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella, con l’obiettivo di rendere il complesso monumentale sempre più accessibile e attrattivo per cittadini e visitatori.

Accompagnati da guide specializzate, i visitatori intraprenderanno un percorso attraverso oltre duemila anni di storia, alla scoperta delle origini del sito, dell’antico porto etrusco di Pyrgi, delle testimonianze archeologiche, delle vicende medievali e dei personaggi che hanno segnato la storia del Castello di Santa Severa, fino alle sue trasformazioni nei secoli.

Le visite rappresentano un’occasione per riscoprire uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale del Lazio, dove storia, archeologia, arte e natura si intrecciano in un percorso coinvolgente, capace di emozionare visitatori di tutte le età.

Informazioni

Quando: ogni sabato, domenica e nei giorni festivi

Orari di partenza: ore 18.30 e ore 19.30

Incluso: salita gratuita alla Torre Saracena

I biglietti possono essere acquistati online https://shop.midaticket.com/it/organizzazioni/castello-di-santa-severa/individuali-e-famiglie oppure direttamente presso la biglietteria del Castello di Santa Severa. Informazioni tel. +39 0651689812