Al Bosco di Paliano un fine settimana di buon cibo, cantina d’eccezione e magia!

Con la riapertura delle scuole cambiano gli orari del Bosco di Paliano che da questa settimana e fino a fine ottobre sarà aperto solo nel week-end e non più tutti i giorni.

Durante la settimana, solo su prenotazione, sarà possibile portare i ragazzi delle scuole per partecipare al progetto scopri un nuovo punto di vista, oppure richiedere l’apertura del Bosco per eventi particolari.

Tutti i week end saranno animati dalla buona cucina e dal buon vino (questa volta ci sarà il vino dell’azienda Schina), nell’ambito della rassegna sapori del territorio al Bosco, grazie alla partecipazione del Comune e della Pro Loco di Paliano, oltre che di tante aziende del territorio.

Il Bosco di Paliano, l’ampia zona verde di oltre 30 ettari tra le province di Roma e Frosinone con le sue querce meravigliose è pronto ad accogliere i visitatori grandi e piccini che vorranno assistere ad uno spettacolo di magia ed alle esibizioni dei falchi.

Come sempre, sia sabato che domenica, tante attività per tutti: tiro con l’arco, noleggio biciclette, tavoli con BBQ, amache, biblioteca del Bosco.

Di seguito il programma nel dettaglio con orari ed ulteriori informazioni:

SABATO 18 SETTEMBRE

SAPORI DEL TERRITORIO AL BOSCO

Tutti i Sabato e Domenica dei mesi di Settembre e Ottobre potrete gustare piatti tipici accompagnati da Vino o Birra a km. 0

Questo weekend Amatriciana con Vino Cesanese del Lazio Gruppo Schina Selva di Paliano

E’ consigliata la prenotazione 370 1533848

DOMENICA 19 SETTEMBRE

Ore 12,00

Il Mago Ramas intratterrà e sorprenderà grandi e bambini con trucchi, giochi fantastici e bolle di sapone

Gratuito per tutti i visitatori del Bosco

FALCONERIA

Ore 15,30

Dimostrazione di falconeria. Scoprirai il mondo straordinario della Poiana di Harris, le sue incredibili caratteristiche, imparerai a che velocità può volare, a quale distanza scorge una preda, tante altre curiosità interessanti e potrai assistere alle prodezze di Leeroy.

Biglietto 4,00 euro a persona

Informazioni per raggiungere il Bosco di Paliano

A1 Roma-Napoli, uscita di Colleferro, 3km direzione Paliano.

Ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro fino a 12 anni, gratuito sotto i 3 anni.

Per chi vorrà venire spesso, potrà richiedere l’abbonamento stagionale a 25 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini (3 – 12 anni) ed over 70.

COMUNICATO STAMPA