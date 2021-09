Al Bosco di Paliano tornano i vichinghi!

Continua alla grande la stagione del Bosco di Paliano grazie anche alle belle giornate di sole, previste anche per i primi giorni del mese di ottobre.

Nel prossimo fine settimana passeggiando nei viali degli oltre 30 ettari di verde tra le province di Roma e Frosinone, si entrerà a contatto con la storia e si potranno incontrare i guerrieri Vichinghi. Si potrà assistere ad un vero e proprio allenamento vichingo finalizzato alle competizioni e alla rievocazione storica. Gli atleti che si esibiscono hanno 20 anni di esperienza sul campo e sono coloro che hanno portato la cultura vichinga a Roma.

Inoltre, dopo il successo dei precedenti appuntamenti, anche sabato e domenica prossimi non mancheranno la buona cucina ed una squisita birra artigianale! – per la rassegna Sapori del territorio al Bosco con la partecipazione del Comune, della Pro Loco di Paliano, e di tanti produttori del territorio.

Il sabato sarà dedicato allo sport all’aria aperta, alle passeggiate in bicicletta e al tiro con l’arco. La domenica come sempre a tutta la famiglia con i vichinghi e con la falconeria.

Durante la settimana, solo su prenotazione, sarà possibile portare i ragazzi delle scuole per partecipare al progetto Scopri un nuovo punto di vista, oppure richiedere l’apertura del Bosco per eventi particolari come team building o altro su prenotazione.

Vi ricordiamo inoltre che fino al 31 ottobre il Bosco di Paliano sarà aperto solo nel week-end e non più tutti i giorni come nei mesi estivi.

Come sempre, sia sabato che domenica, tante attività per tutti: tiro con l’arco, noleggio biciclette, tavoli con BBQ, amache, biblioteca del Bosco.

Di seguito il programma nel dettaglio con orari ed ulteriori informazioni:

SABATO 2 OTTOBRE

SAPORI DEL TERRITORIO AL BOSCO

ORE 12,00 Questo weekend Orecchiette con Broccoli e Birra del Birrificio Lepino di Segni

E’ consigliata la prenotazione al numero 370 1533848

ORE 15,30 La Palestra nel Bosco

Un appuntamento di fitness completamente immersi nella natura.

Istruttori qualificati vi guideranno durante l’allenamento sportivo che si articolerà attraverso il Functional Training e il Pilates.

ORE 15:30 FUNCTIONAL TRAINING

Per allenamento funzionale si intende un allenamento finalizzato a migliorare il movimento dell’intero corpo caratterizzato da movimenti globali.

ORE 16.15 PILATES

È un metodo di allenamento finalizzato alla presa di coscienza del proprio corpo per rafforzarlo correggere la postura e migliorare la fluidità e la precisione dei movimenti.

Abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, tappetino, asciugamano.

Costo 15 euro – se si partecipa ad una sola lezione 12 euro

E’ consigliata la prenotazione: 370 1533848

DOMENICA 3 OTTOBRE

Ore 12,00

Il Bosco in Famiglia – La storia prende vita al Bosco: arrivano i Vichingi

Si potrà assistere ad un vero e proprio allenamento vichingo finalizzato alle competizioni e alla rievocazione storica.

Gli atleti che si esibiscono hanno 20 anni di esperienza sul campo e sono coloro che hanno portato la cultura vichinga a Roma.

Si avrà modo di interagire con loro e capire sempre di più quell’antica e affascinante cultura che ha avuto origine in Scandinavia e che con scorrerie e attività commerciali arrivò sulle isole britanniche, in Francia, sulle coste della Sicilia e in altre parti d’Europa.

Gran divertimento per tutti e gratuito per tutti i visitatori del Bosco

Ore 12,00 – 15,00 SAPORI DEL TERRITORIO AL BOSCO

Questo weekend Orecchiette con Broccoli e Birra del Birrificio Lepino

E’ consigliata la prenotazione al numero 370 1533848

FALCONERIA

Ore 15,30 – 16,45

Dimostrazione di falconeria. Scoprirai il mondo straordinario della Poiana di Harris, le sue incredibili caratteristiche, imparerai a che velocità può volare, a quale distanza scorge una preda, tante altre curiosità interessanti e potrai assistere alle prodezze di Leeroy.

E’ consigliata la prenotazione al numero 370 1533848

Informazioni per raggiungere il Bosco di Paliano

A1 Roma-Napoli, uscita di Colleferro, 3km direzione Paliano.

Ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro fino a 12 anni, gratuito sotto i 3 anni.

COMUNICATO STAMPA