Al Bosco di Paliano l’autunno è magico… si avvicina la chiusura della stagione ma con ancora tante sorprese…

Colori intensi, un mare di ciclamini, muschi profumati…In questi primi fine settimana di autunno con le temperature ancora molto gradevoli sono state già centinaia le persone che hanno deciso di passare la giornata al Bosco di Paliano per apprezzarne la bellezza e partecipare alle tante attività proposte.

Camminare, pedalare, tirare con l’arco, cucinare sui BBQ, fare sport nei lunghi viali degli oltre 30 ettari di verde tra le province di Roma e Frosinone diventa, se possibile, ancora più rilassante e per questo motivo oltre all’appuntamento con il buon cibo (grazie alla rassegna Sapori del territorio al Bosco con la partecipazione del Comune, della Pro Loco di Paliano, e di tanti produttori del territorio) ci saranno molte cose da fare.

Inoltre, dopo il successo dei precedenti appuntamenti, domenica prossima tornerà il Mago Parker per la gioia dei bambini e nel pomeriggio esibizione di falconeria.

Durante la settimana, solo su prenotazione, sarà possibile portare i ragazzi delle scuole per partecipare al progetto “Scopri un nuovo punto di vista”, oppure richiedere l’apertura del Bosco per eventi particolari come team building o altro su prenotazione.

Vi ricordiamo inoltre che fino al 31 ottobre il Bosco di Paliano sarà aperto solo nel week-end e non più tutti i giorni come nei mesi estivi.

Il Bosco chiuderà il 31 ottobre con una giornata speciale che verrà annunciata prossimamente!

Di seguito il programma nel dettaglio con orari ed ulteriori informazioni:

SABATO 9 OTTOBRE

SAPORI DEL TERRITORIO AL BOSCO

Questo weekend Pasta e Fagioli con Vini dell’Az. Agr. Rapillo di Serrone

È consigliata la prenotazione al 370 1533848

La Palestra nel Bosco

Un appuntamento di fitness completamente immersi nella natura.

Istruttori qualificati vi guideranno durante l’allenamento sportivo che si articolerà attraverso il Functional Training e il Pilates.

ORE 15:30 FUNCTIONAL TRAINING

Per allenamento funzionale si intende un allenamento finalizzato a migliorare il movimento dell’intero corpo caratterizzato da movimenti globali.

ORE 16.15 PILATES

È un metodo di allenamento finalizzato alla presa di coscienza del proprio corpo per rafforzarlo correggere la postura e migliorare la fluidità e la precisione dei movimenti.

Abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, tappetino, asciugamano.

Costo 15 euro – se si partecipa ad una sola lezione 12 euro

E’ consigliata la prenotazione: 370 1533848

DOMENICA 10 OTTOBRE

Ore 12,00

Il Bosco in Famiglia – Il Mago Parker

Il Mago Parker intratterrà e sorprenderà grandi e bambini.

Al termine insegnerà alcuni trucchi del “mestiere”.

Gran divertimento per tutti.

Gratuito per tutti i visitatori del Bosco

SAPORI DEL TERRITORIO AL BOSCO

Questo weekend Pasta e Fagioli con Vini dell’Az. Agr. Rapillo di Serrone

È consigliata la prenotazione al 370 1533848

FALCONERIA

Ore 15,30 – 17,00

Dimostrazione di falconeria. Scoprirai il mondo straordinario della Poiana di Harris, le sue incredibili caratteristiche, imparerai a che velocità può volare, a quale distanza scorge una preda, tante altre curiosità interessanti e potrai assistere alle prodezze di Leeroy.

E’ consigliata la prenotazione al numero 370 1533848

Informazioni per raggiungere il Bosco di Paliano

A1 Roma-Napoli, uscita di Colleferro, 3km direzione Paliano.

Ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro fino a 12 anni, gratuito sotto i 3 anni.

COMUNICATO STAMPA