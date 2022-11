Al Bosco di Paliano duemila mostri per un Halloween da urlo

Al Bosco di Paliano un Halloween di grande successo, con duemila persone mascherate che hanno partecipato all’evento.

Sono stati oltre duemila i partecipanti all’Halloween del Bosco di Paliano. Fino alla mezzanotte streghe, zombie, maghi, stregoni e mostri di ogni tipo hanno celebrato la notte delle streghe nei trenta ettari di querce che si trovano vicino Colleferro.

Una serata spumeggiante, con giocolieri, trampolieri e rapaci notturni, ha incantato gli appassionati della festa horror. Durante la giornata sono state premiate le migliori maschere e le migliori urla lanciate dai bambini.

Il Bosco ha chiuso così, in bellezza, la stagione di aperture dell’oasi inserita nel Monumento Naturale Selva di Paliano e Mola di Piscoli. Le riaperture con il turismo sostenibile e green ripartiranno nella primavera dell’anno prossimo. I progetti di valorizzazione dell’ambiente e del territorio però non sono finiti.

Il Bosco di Paliano ha infatti in cantiere il progetto “Il Bosco va in Città” che mira a coinvolgere centinaia di studenti delle scuole di Paliano e Colleferro. L’obiettivo è di piantare centinaia di querce nelle due cittadine, facendole crescere agli studenti che questo mese raccoglieranno le ghiande cadute dagli alberi del Bosco.

COMUNICATO STAMPA