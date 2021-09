Al bosco di Paliano due giorni di bel tempo tra buon cibo e sport all’aria aperta

Da luogo di svago e relax a luogo dove si possono gustare anche dei buoni piatti della tradizione del territorio accompagnati da calici di vino di eccellenza. Tutto questo è il Bosco di Paliano, l’ampia zona verde di oltre 30 ettari tra le province di Roma e Frosinone con querce meravigliose, che anche nel prossimo fine settimana e fino alla fine di ottobre proporrà ai visitatori piatti molto invitanti come i rigatoni ricotta e guanciale abbinato ai vini dell’azienda agricola Maria Elena Sinibaldi (Paliano).

Oltre a degustare il buon cibo si potrà fare sport all’aria aperta il sabato pomeriggio con la Palestra nel Bosco e prendere un aperitivo al tramonto in un’atmosfera unica tra suoni e luci che illumineranno le grandi querce.

La domenica mattina alle 11 appuntamento con l’Orienteering per tutta la famiglia, alle 11 e 30 la meditazione ed alle 15 e 30 la Falconeria che riscuote sempre molto successo tra i più piccolini.

E, sia sabato che domenica tante attività per tutti: tiro con l’arco, noleggio biciclette

Di seguito il programma nel dettaglio con orari ed ulteriori informazioni:

SABATO 11 SETTEMBRE

Dalle 12 alle 15,30 tutti i Sabato e Domenica dei mesi di Settembre e Ottobre potrete gustare piatti tipici accompagnati da vino o birra a km 0

Questo weekend rigatoni ricotta e guanciale con vini dell’azienda agricola Maria Elena Sinibaldi (Paliano)

E’ consigliata la prenotazione al numero 370 1533848

Alle 15,30 La Palestra nel Bosco

Un appuntamento di fitness completamente immersi nella natura.

Istruttori qualificati vi guideranno durante l’allenamento sportivo che si articolerà attraverso il Functional Training e il Pilates.

ORE 15:30 FUNCTIONAL TRAINING

Per allenamento funzionale si intende un allenamento finalizzato a migliorare il movimento dell’intero corpo caratterizzato da movimenti globali.

ORE 16.15 PILATES

È un metodo di allenamento finalizzato alla presa di coscienza del proprio corpo per rafforzarlo correggere la postura e migliorare la fluidità e la precisione dei movimenti.

Abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, tappetino, asciugamano.

Costo 15 euro – se si partecipa ad una sola lezione 12 euro

E’ consigliata la prenotazione: 370 1533848

Alle 19 e 30 Aperitivo al Tramonto/Il Bosco Elettrico (Evento conclusivo del 2021)

Ultimo appuntamento di quattro in programma nel Bosco di Paliano, questo sabato 11 settembre alle ore 19.30.

Il format @ilboscoelettrico è una miscela di suoni, musica, installazioni di luci ed animazioni digitali; un concept nuovo ed entusiasmante che unisce Arte e spettacolo nella suggestiva cornice della Natura.

“Mentre un musicista sonorizza in analogico il bosco, un vj lo anima con disegni e giochi di luce digitale; insieme danno vita ad un live set elettronico e ad una video animazione eclettica, sugli alberi”

Immergiti nella magia della Natura e del Bosco al tramonto, siediti nel suggestivo teatro di paglia illuminato a candele, circondato da suoni rilassanti, con un aperitivo di prodotti locali a km zero, per poi assistere, al calar della sera, ad un concerto di musica live e ad un meraviglioso spettacolo di luci, proiezioni led e animazioni digitali.

Il tutto direttamente sugli alberi, dal vivo.

Credits:

A.Baste @HolyPhotons, visuals, video mapping, arti visive.

Un gruppo di visual artists veterani della scena notturna con base a Roma. Tra i progetti che li hanno visti all’opera ci sono il Rome Psych Fest, Jungla Est, Free Spirit Foundation, La Roboterie.

Specializzati in mapping, live visual, arti visive e video istallazioni.

Dall’underground ai festival fino ai club uniscono le capacità acquisite in anni di esperienza che permettono loro di creare un ampio spettro di stili ed approcci differenti.

Un’esperienza per tutti i sensi.

Ingresso, aperitivo e spettacolo: 10€

Possibilità di cenare con una selezione di piatti tipici.

Il bar rimarrà aperto fino a serata inoltrata.

Posti limitati. Evento su prenotazione al 370 1533848, anche WhatsApp.

N.B:

La serata si svolge all’aperto, nel verde, in un’area capace di accogliere il pubblico distanziato e già limitato nel numero, nel più assoluto rispetto delle misure di prevenzione, del protocollo sanitario ed in totale sicurezza; pertanto, in ottemperanza alle recenti disposizioni di legge, non è richiesto il green pass.

Si consiglia di portare un telo o un piccolo cuscino.

@ilboscoelettrico #ilboscoelettrico #nature #woods #visual #sounddesign #livemusic

DOMENICA 12 SETTEMBRE

Ore 11,00 Il Bosco in Famiglia – Attività di Orienteering

Venite a cimentarvi con questa entusiasmante disciplina. Grandi e Bambini nel Bosco a contatto con la natura stimolando le proprie capacità e arricchiti da nuove informazioni. Divertimento per tutti.

E’ consigliata la prenotazione al numero: 370 1533848

Gratuito per tutti i visitatori del Bosco.

Ore 11,30 – 13,00 Scopri la meditazione nel Bosco

Praticare la meditazione nel Bosco è un’esperienza veramente particolare.

L’incontro avrà una durata di circa 90 minuti. Cominceremo con semplici movimenti per sciogliere il corpo per poi equilibrare le energie e gli emisferi cerebrali con il pranayama. Saremo pronti quindi per il nostro viaggio immaginale: attraverso movimenti e posture che evocano gli animali ci trasferiremo dal bosco reale al bosco immaginale per riposarci poi nella meditazione.

Per la pratica consigliamo di indossare abiti comodi, di portare un tappetino, un piccolo cuscino ed un grande foulard.

L’incontro sarà guidato da Silvana Savitri, formata presso l’Accademia di Cultura Orientale di Roma in Kundalini Yoga e presso The International

Sivananda Yoga Vedanta Centre dove ha approfondito l’Haltha Yoga e la Meditazione. Silvana è anche facilitatore Psych-K e presso la scuola Sivananda di Roma ha appreso lo Yoga Thai Massage.

Per informazioni e prenotazioni 370 1533848.

Ore 15,30 FALCONERIA

Dimostrazione di falconeria. Scoprirai il mondo straordinario della Poiana di Harris, le sue incredibili caratteristiche, imparerai a che velocità può volare, a quale distanza scorge una preda, tante altre curiosità interessanti e potrai assistere alle prodezze di Leeroy.

Biglietto 4,00 euro a persona

Informazioni per raggiungere il Bosco di Paliano

A1 Roma-Napoli, uscita di Colleferro, 3km direzione Paliano.

Ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro fino a 12 anni, gratuito sotto i 3 anni.

Per chi vorrà venire spesso, potrà richiedere l’abbonamento stagionale a 25 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini (3 – 12 anni) ed over 70.