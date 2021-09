Al Bosco di Paliano arriva l’autunno tra enogastronomia, spettacoli e divertimento per tutti

Primo fine settimana di autunno al Bosco di Paliano. Una splendida luce settembrina aspetta il pubblico del Bosco, con temperature più che gradevoli, per passeggiare sui viali degli oltre 30 ettari di verde tra le province di Roma e Frosinone. Cambiano i colori ed i profumi, la natura si fa sempre più avvolgente.Anche il prossimo week end non mancherà la buona cucina e – questa volta – una squisita birra artigianale! – per la rassegna Sapori del territorio al Bosco con la partecipazione del Comune, della Pro Loco di Paliano, e di tanti produttori del territorio. Il sabato sarà dedicato allo sport all’aria aperta, alle passeggiate in bicicletta e al tiro con l’arco. La domenica, si aggiunge come di consueto, uno spettacolo gratuito per le famiglie con tanto di zucchero filato.Durante la settimana, solo su prenotazione, sarà possibile portare i ragazzi delle scuole per partecipare al progetto scopri un nuovo punto di vista, oppure richiedere l’apertura del Bosco per eventi particolari come team building o altro su richiesta.Vi ricordiamo, infatti, che con la riapertura delle scuole sono cambiati gli orari del Bosco di Paliano che fino a fine ottobre sarà aperto solo nel week-end e non più tutti i giorni.Come sempre, sia sabato che domenica, tante attività per tutti: tiro con l’arco, noleggio biciclette, tavoli con BBQ, amache, biblioteca del Bosco. I quad elettrici solo la Domenica.

Di seguito il programma nel dettaglio con orari ed ulteriori informazioni:

SABATO 25 SETTEMBRE

SAPORI DEL TERRITORIO AL BOSCO

Tutti i Sabato e Domenica dei mesi di Settembre e Ottobre potrete gustare piatti tipici accompagnati da Vino o Birra a km. 0

Questo weekend Wurstel e patate, con la Birra del Birrificio Ciociaro (Veroli)

E’ consigliata la prenotazione al numero 370 1533848

La Palestra nel Bosco

Un appuntamento di fitness completamente immersi nella natura.

Istruttori qualificati vi guideranno durante l’allenamento sportivo che si articolerà attraverso il Functional Training e il Pilates.

ORE 15:30 FUNCTIONAL TRAINING

Per allenamento funzionale si intende un allenamento finalizzato a migliorare il movimento dell’intero corpo caratterizzato da movimenti globali.

ORE 16.15 PILATES

È un metodo di allenamento finalizzato alla presa di coscienza del proprio corpo per rafforzarlo correggere la postura e migliorare la fluidità e la precisione dei movimenti.

Abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, tappetino, asciugamano.

Costo 15 euro – se si partecipa ad una sola lezione 12 euro

E’ obbligatoria la prenotazione: 370 1533848

DOMENICA 19 SETTEMBRE

Ore 12,00

Il Bosco in Famiglia – Teatro di Burattini e Zucchero filato

Il Teatro dei Burattini metterà in scena la Commedia Masha e Orso. Zucchero filato per chi lo vorrà e tanto divertimento per tutti!

Gratuito per tutti i visitatori del Bosco

Ore 12 – 15,30 SAPORI DEL TERRITORIO AL BOSCO

Tutti i Sabato e Domenica dei mesi di Settembre e Ottobre potrete gustare piatti tipici accompagnati da Vino o Birra a km. 0

Questo weekend Wurstel e patate, con la Birra del Birrificio Ciociaro (Veroli)

E’ consigliata la prenotazione al numero 370 1533848

Informazioni per raggiungere il Bosco di Paliano

A1 Roma-Napoli, uscita di Colleferro, 3km direzione Paliano.

Ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro fino a 12 anni, gratuito sotto i 3 anni.

Per chi vorrà venire spesso, potrà richiedere l’abbonamento stagionale a 25 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini (3 – 12 anni) ed over 70

comunicato stampa