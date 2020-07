Al Baubeach® si diplomano i primi Dog Manager IHOD©

Lunedi 29 giugno, presso il Baubeach® di Maccarese, si sono svolti gli esami e la consegna dei diplomi del primo corso di Formazione per Dog Manager IHOD©, promosso dalla A.S.D. Baubeach Village: il Corso, iniziato a febbraio, ha portato 8 giovani appassionati di cani ad avere ora gli strumenti per poter progettare un nuovo “luogo ideale per il benessere del cane” uno spazio di accoglienza turistico-ricreativa che rispetti la natura etologica del cane, che favorisca il benessere di persone-animali e ambiente, che diventi, come è il Baubeach® da ormai 22 anni, fucina di idee, di progetti, di una cultura rispettosa del pianeta e dei suoi abitanti. La commissione d’esame è stata presieduta dal responsabile regionale dell’A.I.C.S. Toni De Vito.

Patrocinato dalla Scuola di Etologia Relazionale, dal Comune di Fiumicino e dalla Regione Lazio, il corso è parificato all’Istituto SIUA di Bologna e alla Scuola Virtues Dog di Roma: da questo momento in poi i Corsisti potranno completare la loro preparazione, dal punto di vista della educazione cinofila, presso queste prestigiose realtà, con condizioni e tempi agevolati.

Il periodo precedente all’esame ha visto svolgere tre giorni di tirocinio, affiancamento in spiaggia, workshop, con la partecipazione di alcuni dei diversi docenti coinvolti, tra cui gli educatori comportamentali Cecilia Brincat e Alessandro Marzano, l’etologa e creatrice del Baubeach Patrizia Daffinà e l’artista Karen Thomas.

In un clima di grande connessione empatica e di creatività, il gruppo è stato in parte integrato nel team di lavoro del Baubeach® mentre un nuovo gruppo si sta accingendo a partire, con la seconda edizione del Corso, che programmerà, nel corso dell’estate, dei briefing in spiaggia per imparare a conoscere e gestire alti numeri di cani (felici) in totale libertà.

I diplomati Cecilia Brincat, Simone Coletta, Katia Pantellini, Jessica Rossi, Elisa Salinetti, Sara Leona Santini, Marta Sulis e Monica Zalamea saranno i primi nomi inseriti nel Registro Nazione Dog Manager IHOD©, che verrà pubblicato a breve nel sito della Associazione. E ci si augura i primi di una lunga serie!