Al 3° Ecoforum del Lazio la provincia di Frosinone fa incetta di riconoscimenti

Sono 16 in tutto i Comuni della provincia di Frosinone premiati ieri, all’Hotel Quirinale di Roma, nell’ambito del 3° Ecoforum del Lazio, l’annuale dossier ‘Comuni Ricicloni e Ciclo dei Rifiuti nel Lazio’ che l’associazione ambientalista compone per analizzare lo stato di avanzamento delle buone pratiche dell’economia circolare, la quantità di Comuni Ricicloni che hanno superato il 65% di raccolta differenziata, il numero di Comuni Plastic Free dove si producono meno di 10 kg/abitante all’anno di rifiuti in plastica, i Comuni Rifiuti Free, quelli cioè dove vengono prodotti meno di 75 kg/abitante all’anno di indifferenziato.In provincia di Frosinone questi i Comuni che hanno ricevuto il riconoscimento in diverse categorie, dal plastic free alla raccolta differenziata: Paliano, Ausonia, Piglio, Castelliri, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Alatri, Aquino, Castro dei Volsci, Ceprano, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Rocca d’Arce, Serrone, Strangolagalli e Villa Santa Lucia.A esprimere soddisfazione e apprezzamento per la gestione virtuosa dei tanti Comuni della provincia di Frosinone è lo stesso presidente Antonio Pompeo, che sottolinea come l’Ente di piazza Gramsci sia costantemente impegnato a sostenere la raccolta differenziata nei comuni del territorio e a promuovere un modello di sviluppo che metta al centro l’economia circolare e la sostenibilità del sistema.”Voglio rivolgere i miei apprezzamenti ai Comuni e ai loro amministratori per questi riconoscimenti che testimoniano il percorso virtuoso del nostro territorio nell’ambito della promozione di una corretta gestione dei rifiuti. Questo si traduce, direttamente, nell’azione di tutela e salvaguardia dell’ambiente, in un’ottica di contrasto all’inquinamento, da sempre priorità dell’Amministrazione provinciale che mi onoro di presiedere. La Provincia continua ad essere al fianco dei Comuni in queste buone pratiche e sta già lavorando a nuove iniziative che vanno in questa direzione. Un ambiente più sano significa un futuro migliore per i nostri figli“.

COMUNICATO STAMPA