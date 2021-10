Aigu Per un futuro più inclusivo e solidale: verso i traguardi del Next Generation EU

Nell’ambito del VRE Talk 21, il palco fisico e digitale aperto alle storie dei professionisti, degli accademici, degli appassionati che in quest’ultimo anno, con l’accelerazione causata dalla pandemia, hanno impiegato le loro migliori energie nella riconversione e nella rielaborazione di questa nuova realtà fortemente digitale, tecnologica, innovativa, l’’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO (AIGU) propone un talk per la presentazione di due progetti AIGU:

– il Manifesto Next Generation You, documento contenente 23+12 proposte pensate dai giovani per i giovani, concrete e facilmente attuabili tra cui: educazione alimentare obbligatoria, insegnamenti per una cittadinanza attiva, laboratori per le materie teoriche e filosofia negli istituti tecnici, maturità digitale, psicologo a disposizione di studenti, genitori e docenti, prodotti sostenibili nelle mense scolastiche, introduzione materiali sostenibili e riconnessione urbanistica.

– EDU Talks, presentazione dell’ Agenda 2030”, in programma il 23 Ottobre 2021 a Firenze. Si tratta del capitolo conclusivo del programma nazionale EDU per l’anno scolastico 2020/2021 che prevede tre talk tematici che racchiudono in modo complessivo i 17 SdGs dell’Agenda 2030, nello specifico sugli argomenti Biosfera, Società, Economia.

L’evento è in programma venerdì 15 ottobre alle ore 16 negli spazi romani de La Pelanda. Di seguito il programma con gli specifici interventi. moderati da Lucia Pecorario, Socia Advisor AIGU:

Apertura e breve introduzione al Manifesto

Chiara Bocchio, Presidente AIGU e Antonio Libonati, Giá Presidente AIGU

Proposte del Manifesto riguardanti il tema “Nutrire Il Futuro”

Alessia Montacchini, Socia Emilia Romagna

Proposte del Manifesto riguardanti il tema “La Scuola di tutti”

Federica La Volla, Socia AIGU Campania

Proposte del Manifesto riguardanti il tema “Il New Deal della Cultura”

Carlo Emilio Tortarolo, Socio AIGU Veneto

Proposte del Manifesto riguardanti il tema “Sei la Mia Città”

Susanna Clemente, Socia AIGU Lazio

Evento EDU TALKS e la piattaforma EDU

Gianluca Buoncore, Rappresentante Regionale Toscana

Per partecipare è d’obbligo registrarsi presso la piattforma Eventbrite all’indirizzo https://www.eventbrite.it/e/183891342957

I giornalisti interessati ad approfondimenti e interviste con i vertici AIGU possono contattare direttamente l’ufficio stampa scrivendo una mail a info@elisabettacastiglioni.it

VRE – Virtual Reality Experience

Ideato e prodotto dall’Associazione culturale Iconialab, è un festival internazionale dedicato al mondo delle Tecnologie immersive e al loro impatto sul nostro prossimo futuro: dalle Arti alla Medicina, dal Business alla Valorizzazione del Patrimonio Culturale, dall’Economia Sostenibile alla Cooperazione internazionale.

https://www.vrefest.com/talk-2/

COMUNICATO STAMPA