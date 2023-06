Ai domiciliari viola le prescrizioni, arrestato e tradotto in carcere

Nei giorni scorsi, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cassino ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone nei confronti di un 47enne originario del cassinate. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati predatori, nelle scorse settimane, ha più volte violato le prescrizioni imposte dal regime degli arresti domiciliari, a cui era sottoposto per il reato di tentato furto, allontanandosi dalla propria abitazione, motivo per cui è stato ritenuto opportuno sottoporlo ad una misura detentiva più afflittiva.

Continua l’impegno dei militari della Compagnia Carabinieri di Cassino nel quotidiano contrasto di ogni forma illegalità in risposta alla domanda di sicurezza della cittadinanza.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO