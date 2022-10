Ai domiciliari in una comunità del riminese, beccato a Frosinone: arrestato

In Frosinone, i Carabinieri della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 24enne albanese, già censito per reati contro la persona ed il patrimonio, in esecuzione di provvedimento di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, emesso dalla Corte di Appello di Roma. I militari della Sezione Radiomobile di Frosinone, intervenuti per una lite in strada, individuano il cittadino straniero che alla vista della pattuglia dei Carabinieri cercava i dileguarsi, venendo immediatamente bloccato. Dagli accertamenti emergeva che il giovane agli arresti domiciliari presso una comunità del riminese, in quanto indagato per il delitto di rapina, aveva violato le prescrizioni imposte dall’A.G.. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Frosinone.

comunicato stampa