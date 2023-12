Ai domiciliari, 24enne arrestato per evasione

Durante la notte tra domenica e lunedì scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. di Cassino hanno arrestato un 24enne, già noto alle forze dell’ordine che, arbitrariamente, si è allontanato dalla propria abitazione di Frosinone, ove era ristretto in regime di detenzione domiciliare, poiché aveva deciso di espiare la sua pena residua in carcere. Per tale motivo, si presentava senza alcuna autorizzazione alle porte del carcere di Cassino, ove gli agenti della Polizia Penitenziaria, benché stupiti, non hanno esitato ad allertare i carabinieri. L’uomo è stato tratto in arresto e posto nuovamente al regime della detenzione domiciliare in attesa di essere sentito dall’Autorità Giudiziaria, alla quale dovrà spiegare le motivazioni del gesto.

