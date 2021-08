Agriturist Frosinone aderisce al SIF Cultura

Agriturist Frosinone è la prima organizzazione ad aderire all’Avviso pubblico del Sistema Integrato Frusinate per la Cultura (SIFCultura) del 20 luglio 2021 volto alla ricerca di proposte di agevolazioni per i titolari della card unica di accesso ai servizi culturali che compongono la rete territoriale integrata (https://sifcultura.it/card/). Le agevolazioni hanno l’obiettivo di generare un proficuo meccanismo di reciproco vantaggio tra la fruizione del patrimonio culturale e la fruizione degli altri beni e servizi che insistono sul territorio, superando localismi e frammentazioni.

La card SIFCultura (card nominale, non cedibile e dal costo di 5 euro per 12 mesi) permette ai titolari utenti, senza distinzione tra residenti in Provincia di Frosinone e non residenti:

− l’accesso gratuito in tutti i Musei aderenti al sistema;

− la fruizione gratuita di tutta l’offerta culturale di sistema attivata negli Istituti e nei

luoghi della Cultura aderenti e nei loro contesti territoriali.

Grazie all’adesione di Agriturist di Frosinone al circuito della rete territoriale integrata i titolari utenti della card potranno accedere a 24 Agriturismi del territorio con uno sconto del 10% sui pasti, un incentivo in più per conoscere e frequentare le strutture aderenti che, per le loro caratteristiche, concorrono a preservare i nostri bellissimi paesaggi rurali e a tramandare e rendere viva e sostenibile la tradizione delle colture, dei prodotti e dei sapori di sempre.

Il presidente Agriturist Frosinone ing. Domenico De Meis: “Siamo onorati e felicissimi di aver aderito all’Avviso del Sistema Integrato Frusinate per la Cultura, convinti che lavorare in squadra e fare rete sia il modo migliore per valorizzare il nostro territorio, pieno di tante risorse, ancora troppo spesso poco conosciute. Ci adopereremo a pubblicizzare la card e affinché altre organizzazioni della nostra provincia supportino questa iniziativa”.

