Agricoltura, Rocca: “88 mln di euro per rispondere ai bisogni dei territori”

«Sono orgoglioso del lavoro che la mia Giunta sta facendo per sostenere l’agricoltura nel Lazio e per questo ringrazio in particolare l’assessore Giancarlo Righini: 88 milioni di euro per 5 bandi nell’ambito del CSR 2023-2027 significa rispondere ai bisogni dei territori, grazie a una seria pianificazione strategica. Alla base di tutto questo lavoro c’è stato l’ascolto e un dialogo serrato con le categorie. Spesso, nel passato, i bandi regionali presentavano una serie di criticità, a partire dalla burocrazia paralizzante. Questi si caratterizzano, invece, per una grande attenzione ai giovani, per sviluppare la capacità attrattiva e per promuovere le eccellenze del territorio. Il tutto, in linea con il decreto agricoltura del governo. Questo settore merita spazio e dignità: ecco la strada maestra tracciata oggi e che percorreremo per tutta la nostra legislatura».

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

COMUNICATO STAMPA