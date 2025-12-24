AGRICOLTURA, RIGHINI: «PUBBLICATE GRADUATORIE ARSIAL SU STRADE RURALI. CIRCA 13 MILIONI DI EURO PER VIABILITÀ DEL LAZIO»

GIANCARLO RIGHINI
Sono state pubblicate le graduatorie finali dei due bandi sulla viabilità rurale promossi da ARSIAL, destinati alla manutenzione delle strade vicinali a uso pubblico sul territorio del Lazio. Un intervento atteso da enti locali e operatori agricoli, che introduce risorse per 12 milioni e 875 mila euro.

I bandi rientrano nel programma previsto dalla Legge Regionale n. 22/2024 e puntano a rafforzare la rete viaria rurale, migliorando l’accessibilità delle aziende agricole, la sicurezza della circolazione e la qualità delle infrastrutture nelle aree extraurbane.

Due le linee di intervento finanziate: la manutenzione straordinaria, rivolta agli enti pubblici, che prevede lavori di ristrutturazione, miglioramento e messa in sicurezza delle strade vicinali, e la manutenzione ordinaria, finalizzata a garantire la piena efficienza delle arterie soggette a transito pubblico.

«È un provvedimento strategico per il mondo agricolo e per i territori rurali del Lazio. Investire sulla viabilità rurale significa sostenere concretamente le imprese agricole, migliorare la sicurezza e rafforzare la coesione territoriale. Un ringraziamento va ad ARSIAL per il lavoro svolto, che ha consentito di arrivare rapidamente alla definizione delle graduatorie e di dare risposte concrete ai territori», dichiara l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

Le graduatorie sono disponibili online e consentiranno ora l’avvio degli interventi finanziati, con l’obiettivo di rendere più efficienti e sicure le strade rurali, infrastrutture essenziali per lo sviluppo economico e sociale delle aree agricole del Lazio.

